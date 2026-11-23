أعلنت صحف أمريكية أن الديمقراطيين حققوا أكبر أغلبية في مجلس النواب الأمريكي منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن هزم تشاك هوبارد النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس في ولاية كارولينا الشمالية.

حقق الحزب سيطرة كاملة على كل من مجلسي النواب والشيوخ في هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي، مع سلسلة من المفاجآت التي وجهت توبيخاً قاسياً للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

توقعت شبكة سي بي إس نيوز وشبكة إن بي سي نيوز فوز هوبارد يوم الأحد، مما يضمن للديمقراطيين مقعدًا رقمه 258 في مجلس النواب المكون من 435 عضوًا في الكونجرس.

وتُعد هذه الأغلبية الأكبر التي يحققها أي من الحزبين منذ عام 1992، عندما فاز بيل كلينتون بالرئاسة وفاز الديمقراطيون بما مجموعه 258 مقعدًا.

كما أنه يتجاوز عدد المقاعد التي فاز بها الحزب عندما تم انتخاب باراك أوباما رئيساً في عام 2008 والتي بلغت 257 مقعداً، ولكنه لا يزال أقل من أغلبية 334 مقعداً التي فاز بها الحزب في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، وهي الأكبر على الإطلاق.

لم يسيطر الجمهوريون على أكثر من 250 مقعداً في مجلس النواب منذ بداية الكساد الكبير الذي شهد بطالة جماعية وانكماشاً حاداً وفقراً واسع النطاق.