بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون اليوم /الاثنين/ مع وزيرة خارجية منغوليا باتستسيج باتمونخ سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب الاستعدادات لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وذلك خلال مباحثات عقدها الجانبان في العاصمة سول.

وقال تشو هيون - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية والاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة الكاملة إلى جانب التعاون في المجال الصحي، ولا سيما الخطط المتعلقة بإنشاء المركز الوطني الثاني لعلاج السرطان في منغوليا.

واستعرض الجانبان التدابير المتخذة لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت قبل أربعة أشهر، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين، والتي شهدت الإعلان عن تدشين "العصر الذهبي" للعلاقات بين كوريا الجنوبية ومنغوليا.

وأكد وزير خارجية كوريا الجنوبية - خلال المباحثات - أهمية مواصلة منغوليا تقديم الاهتمام والدعم اللازمين للشركات الكورية العاملة على أراضيها، بما يسهم في تهيئة بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية ومنغوليا قد أعلنتا في يوليو الماضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يمهد الطريق لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

وجاء الإعلان خلال القمة التي عقدها الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج مع الرئيس المنغولي أوخنانجين خورلسوخ، في العاصمة المنغولية (أولان باتور).

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد أشكال اتفاقيات التجارة الحرة، إذ لا تقتصر على فتح الأسواق، بل تمتد لتشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.