تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز في واحدة من أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي تحمل دائمًا طابعا خاصا من الإثارة والندية، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة ورغبة كل طرف في فرض سيطرته على المواجهات المباشرة.

وتكشف لغة الأرقام عن تفوق نسبي للنادي الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام بيراميدز والأسيوطي سبورت بمسماه القديم، بعدما التقى الفريقان في 25 مباراة رسمية بمختلف البطولات نجح خلالها المارد الأحمر في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات للفريق السماوي بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

30 هدفا للأهلي مقابل 25 لبيراميدز

وعلى المستوى التهديفي يمتلك الأهلي الأفضلية أيضًا، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 30 هدفا خلال المواجهات الـ25 بينما استقبلت شباكه 25 هدفا من لاعبي بيراميدز والأسيوطي لتؤكد الأرقام تقارب المستوى بين الفريقين رغم الأفضلية التاريخية للفريق الأحمر.

وتوزعت المواجهات بين 20 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، و4 مباريات في كأس مصر، بالإضافة إلى مواجهة واحدة في كأس السوبر المصري لتصبح مباريات الفريقين واحدة من أبرز المواجهات التي فرضت نفسها على الساحة الكروية المصرية.

من الأسيوطي إلى بيراميدز.. بداية الحكاية

بدأت قصة المواجهات بين الفريقين عندما كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي سبورت، حيث التقى الفريقان للمرة الأولى يوم 27 أكتوبر 2014 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وخلال فترة الأسيوطي، خاض الفريقان 5 مواجهات حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات مقابل انتصار وحيد للأسيوطي بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ومع بداية موسم 2018-2019، تغير اسم الأسيوطي إلى بيراميدز لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة بعدما تحول الفريق السماوي إلى أحد أبرز المنافسين على البطولات المحلية وأصبحت مواجهاته أمام الأهلي تحمل أهمية جماهيرية وإعلامية كبيرة.

بيراميدز يقترب من الأهلي في السنوات الأخيرة

وبالنظر إلى المواجهات التي جمعت الفريقين تحت اسم بيراميدز منذ عام 2018 نجد أن الكفة أصبحت أكثر تقاربا بعدما حقق الأهلي 8 انتصارات، مقابل 7 انتصارات لبيراميدز فيما حسم التعادل 5 مباريات.

وعلى صعيد الأهداف خلال هذه المرحلة سجل الأهلي 23 هدفا مقابل 24 هدفا للفريق السماوي وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده بيراميدز وقدرته على منافسة الأهلي بقوة في السنوات الأخيرة.

خماسية تاريخية وأرقام لا تنسى

وتبقى أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين هي فوز الأهلي بخماسية نظيفة على الأسيوطي سبورت، في موسم 2014-2015 بينما شهدت المواجهات خلال السنوات الأخيرة انتصارات كبيرة لكل طرف بنتيجة 3-0.

وكان آخر انتصار للأهلي على بيراميدز بنتيجة 1-0 في يوليو 2024 بينما نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة بينهما بالدوري في أبريل 2026 ليمنح ذلك المواجهة الجديدة مزيدا من الإثارة والترقب.

وتؤكد الأرقام أن مواجهة الأهلي وبيراميدز لم تعد مجرد مباراة عادية في جدول الدوري، بل أصبحت صراعا كرويا بين فريقين يمتلكان طموحات كبيرة في ظل أفضلية تاريخية للأهلي ورغبة متزايدة من بيراميدز في تغيير موازين القوى وكتابة تاريخ جديد في مواجهاته أمام المارد الأحمر.