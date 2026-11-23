يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهته المرتقبة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهو يمتلك أفضلية تاريخية واضحة في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما فرض الفارس الأبيض تفوقه في معظم اللقاءات السابقة.

وتكشف الأرقام عن خوض الزمالك والجونة 21 مواجهة سابقة، نجح خلالها أبناء ميت عقبة في تحقيق 12 انتصارا مقابل فوزين فقط لصالح الفريق الساحلي بينما فرض التعادل نفسه على 7 مباريات لتصب النتائج التاريخية في مصلحة الفريق الأبيض.

38 هدفا تمنح الزمالك الأفضلية التهديفية

وعلى مستوى الأهداف نجح لاعبو الزمالك في تسجيل 38 هدفا خلال المواجهات السابقة، مقابل 20 هدفا استقبلتها شباك الفريق الأبيض ليؤكد الفارس الأبيض تفوقه الهجومي في تاريخ لقاءات الفريقين.

وتعد نتيجة 4-1 أكبر انتصار للزمالك على الجونة وهي النتيجة التي تكررت مرتين الأولى في 5 أغسطس 2022 والثانية في 27 يناير 2025 في مواجهتين شهدتا تفوقا هجوميا واضحا للفريق الأبيض.

آخر المواجهات تحمل أكثر من مفاجأة

وشهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين نتائج متباينة حيث انتهت آخر مباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم 23 سبتمبر 2025 بينما حقق الزمالك الفوز برباعية مقابل هدف في يناير من العام نفسه.

كما فاز الزمالك بهدف دون رد في أغسطس 2024 قبل أن يتلقى هزيمة أمام الجونة بنتيجة 3-2 في مارس 2024، ليؤكد الفريق الساحلي قدرته على تقديم مباريات قوية أمام الأبيض رغم التفوق التاريخي للأخير.

الجونة يبحث عن مفاجأة والزمالك يتمسك بالتفوق

وتحمل مواجهة الفريقين أهمية كبيرة في مشوار الدوري المصري حيث يدخل الزمالك اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى مستندا إلى تفوقه التاريخي بينما يتطلع الجونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية المسابقة.

وبين طموح الزمالك في تأكيد أفضليته التاريخية ورغبة الجونة في كتابة فصل جديد من المفاجآت تبقى مواجهة الفريقين مفتوحة على جميع الاحتمالات داخل المستطيل الأخضر.