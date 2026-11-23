تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوميًا ببلانة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري.

وذلك خلال جولتها الميدانية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وتابعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان تجارب التشغيل الجارية بالمحطة والاستعدادات النهائية لدخولها الخدمة، وموقف الاختبارات الفنية للمعدات والتجهيزات، والإجراءات المتخذة للتأكد من كفاءة مراحل التنقية وجودة المياه المنتجة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التشغيل ودخول المحطة الخدمة بصورة منتظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق المستفيدة.

واستمعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي حول المشروع، المقام على مساحة 1.66 فدان، لخدمة نحو 75 ألف نسمة، ويستهدف تحسين خدمات مياه الشرب بمركز نصر النوبة، وتلبية احتياجات المواطنين بمناطق بلانة، ودندان توشكى، وتوماس وعافية، وأبوسمبل، بما يسهم في تعزيز كميات المياه المتاحة وتحسين انتظام الضخ واستقرار الخدمة بالمناطق المستفيدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة مياه الشرب بمحافظة أسوان، والتوسع في توفير الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتجولت المهندسة راندة المنشاوي والمهندس عمرو لاشين بعددٍ من المكونات الرئيسية للمحطة، والتي تضم مأخذًا للمياه على نهر النيل، وأحواض الترسيب، ووحدات الترشيح، والخزان الأرضي، ومحطة ضخ المياه المرشحة، إلى جانب منظومات الكلور والكيماويات والتجهيزات الكهربائية اللازمة للتشغيل.

ووجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الاختبارات والتجارب الفنية، والتأكد من جاهزية جميع مكونات المحطة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، والتنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والجهة المسؤولة عن التشغيل، لضمان دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن وتحقيق الاستفادة الكاملة من طاقتها التصميمية.

وأضافت الوزيرة أن تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات، مؤكدة ضرورة مراعاة الاحتياجات الفعلية للمواطنين عند تنفيذ مشروعات المرافق، والعمل على توفير خدمات منتظمة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية والتوسع العمراني.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مع إعداد برامج منتظمة للتشغيل والصيانة الدورية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية المسؤولة عن إدارة المحطة، بما يضمن استدامة الخدمة والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في تطوير البنية الأساسية.

جدير بالذكر أنه رافق وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان خلال تفقدهما المحطة عددٍ من قيادات وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من نواب البرلمان عن محافظة أسوان.