أكد عماد متعب، عبر قناة «أون سبورت»، تفضيله مشاركة عمر الساعي بشكل أساسي في مواجهة الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن اللاعب ظهر بمستوى جيد خلال مبارياته الأخيرة.

الأهلي أمام بيراميدز

وأوضح متعب أن اختياره للساعي لا يقلل من إمام عاشور، الذي وصفه بأنه أحد أهم لاعبي مصر، لكنه ابتعد عن المباريات الرسمية لفترة ويتعرض لضغوط كبيرة، وهو ما يجعل مشاركته أساسيًا سلاحًا ذا حدين، فقد يقدم أفضل ما لديه أو يتأثر بالضغوط ويرتكب أخطاء.

وأضاف أن استبعاد عمر الساعي لمجرد عودة إمام عاشور قد يؤثر عليه نفسيًا، مقترحًا مشاركة إمام لمدة شوط كامل، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود للجهاز الفني بقيادة عموتة، باعتباره الأكثر اطلاعًا على حالة اللاعبين خلال التدريبات.