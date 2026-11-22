بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم في إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للجدول الزمني المعلن، وبمشاركة المواطنين المتقدمين للحجز بالمدن المطروحة، وقد شمل اليوم الأول قطع الأراضي في ٤ مدن جديدة.

وتُجرى القرعات للمتقدمين الذين تقدموا للحجز خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 10 سبتمبر 2026، ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة، وذلك في إطار منظومة تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تخصيص الأراضي السكنية بالمدن الجديدة.

توفير الأراضي السكنية

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن برنامج «مسكن» يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية بمواقع متنوعة داخل المدن الجديدة، وإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، بما يضمن النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن القرعات العلنية تمثل إحدى الآليات التي تضمن وضوح إجراءات التخصيص وإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين المستوفين للشروط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرعات العلنية تُجرى وفق جدول زمني محدد، بعد الانتهاء من مراجعة طلبات الحجز والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط، مؤكدًا أن الهيئة تتابع جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انتظام سير القرعات وإجرائها في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح.

وأضاف أن برنامج «مسكن» يمثل إحدى آليات إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بالمدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية، ويعزز فرص التوسع السكني المنظم، ويسهم في جذب المزيد من المواطنين إلى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم متابعة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية والإشراف على سيرها، بما يضمن انتظام العمل وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، حيث أجريت قرعة اليوم الأول بحضور مسئولو قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة المعنية.

وقد شمل اليوم الأول، إجراء القرعة على 611 قطعة أرض موزعة على 4 مدن جديدة، هي الشروق وبرج العرب الجديدة والعبور الجديدة ومدينة 15 مايو، وذلك على النحو التالي: في مدينة الشروق: أجريت القرعة على 4 قطع أراضٍ بمنطقة الإسكان العائلي بالمجاورة الثالثة، وتقدم عليها 4 آلاف و951 مواطنًا، وفي مدينة برج العرب الجديدة: على 400 قطعة أرض بالحي الثامن، بالمجاورة الأولى، وتقدم عليها 3 آلاف و815 مواطنًا.

قرعة مدينة العبور الجديدة

وبالنسبة لمدينة العبور الجديدة: أجريت القرعة على 206 قطع أراضٍ بالحي الرابع والعشرين، وتقدم عليها ألفان و621 مواطنًا، وبالنسبة لمدينة 15 مايو: شملت القرعة تخصيص قطعة أرض واحدة بمنطقة الإسكان العائلي، وتقدم عليها 250 مواطنًا.

وأضاف الدكتور أحمد عمارة أن القرعات ستُستكمل على مدار الأيام التالية وفقًا للجدول الزمني المعلن؛ حيث تُجرى غدًا الاثنين 23 نوفمبر لمدن: الفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وحدائق أكتوبر وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، ويوم الثلاثاء 24 نوفمبر لمدن: أسيوط الجديدة وحدائق العاشر من رمضان والسويس الجديدة، على أن تُختتم يوم الأربعاء 25 نوفمبر بمدن طيبة الجديدة وبدر والسادات وناصر الجديدة «غرب أسيوط» وأخميم الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع القرعات تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، مع السماح للحاجزين الراغبين في حضور القرعة العلنية بالدخول من بوابة رقم (4)، على أن يقتصر الحضور على أصحاب الشأن من السادة الحاجزين، وفقًا للتنظيم المعلن.

كما تُبث فعاليات القرعة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمتقدمين متابعة إجراءات التخصيص ونتائج القرعة بسهولة وشفافية، دون اشتراط الحضور الشخصي، وذلك في إطار حرص الهيئة على إتاحة المعلومات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.