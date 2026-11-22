تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات أسوان والمنيا ودمياط وأسيوط.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بالمشروعات، ودفع العمل بالمواقع المختلفة، والتقييم المستمر لأداء الشركات المنفذة للأعمال، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت وزيرة الإسكان بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة.

واطلعت الوزيرة على نتائج جولة اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمواقع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، والتي شملت متابعة أعمال محطة معالجة إرمنا بمركز نصر النوبة، ومحطة رفع العتمور قبلي الرئيسية، ومحطتي معالجة إقليت وفارس بمركز كوم امبو، ومحطة معالجة الشراونة بمركز إدفو، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.

وفي محافظة المنيا، استعرضت وزيرة الإسكان تقريراً بشأن مشروعات محطات رفع الصرف الصحي بقرى أبشادات ونواي ودروة بمركز ملوي، إلى جانب محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان، بطاقة 5/7.5 ألف م3/يوم، لخدمة 3 قرى بمركز ديرمواس.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة صرف صحي دلجا، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 3 قرى بمركز ديرمواس، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالقرية، إلى جانب محطة معالجة العامرية الشرقية، بطاقة 5/7.5 ألف م3/يوم، لخدمة 3 قرى بالمركز ذاته.

وشملت المتابعة المشروعات بمحافظة دمياط لمحطات معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب، بطاقة 5/10 آلاف م3/يوم، وأم الرزق بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وكفر سليمان البحري بطاقة 5/10 آلاف م3/يوم، وذلك في إطار استكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المستهدفة.

وفي محافظة أسيوط، تناول التقرير محطة معالجة عرب العطيات، بطاقة 40/60 ألف م3/يوم، لخدمة 14 قرية بمركز أبنوب، ومحطة معالجة الكلابات بمركز الفتح، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، لخدمة 13 قرية، بالإضافة إلى محطة رفع السوالم البحرية بمركز أبنوب.

تجدر الإشارة إلى أنه قام بجولات ميدانية بالمشروعات كل من المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وجه قبلي جنوب الصعيد، والمهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، كما قام المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، بجولات لمتابعة مشروعات المنيا، بينما تفقد المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، مشروعات محافظة دمياط، وتولى المهندس ناجح فتحي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، متابعة مشروعات محافظة أسيوط، بمشاركة مسؤولي أجهزة التنفيذ ومهندسيها وقيادات الشركات المنفذة.