تلقى المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، ضربة مفاجئة بعد ما تعرض لآلام بدنية حرمته من المشاركة مع الفريق الرديف في مواجهة إسبانيول، ضمن ديربي فرق الشباب، رغم ترقب ظهوره في اللقاء للاستفادة من خدماته خلال الفترة الحالية.

وكان من المنتظر أن يشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة الرديف في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب «سيوداد ديبورتيفا داني خاركي»، قبل العودة إلى حسابات الفريق الأول، في ظل ضغط المباريات وكثرة الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن حمزة عبد الكريم وأليكس كامبوس كانا مرشحين للمشاركة مع الفريق الرديف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، خاصة في الخط الخلفي، مع غياب أونشتاين وسيرجي مايانس وحفيظ جاريبا.

وشارك أليكس كامبوس أساسيًا في المباراة، وخاض دقائقها كاملة، بينما غاب المهاجم المصري عن قائمة الفريق، بعدما فضّل الجهاز الفني بقيادة جوليانو بيليتي عدم الدفع به، مع الاعتماد على إجناثي كير في مركز رأس الحربة.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر داخل النادي، أن اللاعب يعاني من بعض الآلام البدنية التي حالت دون مشاركته، وقد تحرمه أيضًا من الوجود في قائمة برشلونة لمواجهة فياريال، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأصبح حمزة عبد الكريم حاضرًا بصورة منتظمة في حسابات المدرب الألماني هانز فليك خلال الفترة الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بإمكاناته الهجومية، وقدرته على اللعب كمهاجم صريح والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، إلى جانب قوته البدنية وفاعليته أمام المرمى.

وبحسب التقرير، فإن غياب المهاجم المصري قد يقتصر على مواجهتي نهاية الأسبوع، مع توقعات بعودته إلى التدريبات والمشاركة مجددًا في أقرب وقت، بعدما فضّل النادي عدم المجازفة به لتجنب تفاقم متاعبه البدنية.

وكان حمزة عبد الكريم قد خاض تدريبًا تحت قيادة جوليانو بيليتي يوم الجمعة الماضي، استعدادًا لمواجهة إسبانيول، على أمل المشاركة في الديربي والحصول على فرصة للتدرب مع زملائه.