نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في ضبط المتهم بإنهاء حياة أيمن سيد أحمد أبو زيد، أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز السنطة، وذلك بعد أقل من 6 ساعات من وقوع الجريمة التي شهدتها قرية إشناواي التابعة لمركز السنطة، عقب خروجه من جلسة صلح عرفية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرّض المجني عليه، البالغ من العمر 50 عامًا، لاعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن إصابته بطعنة نافذة في الرقبة، أثناء تواجده بأحد شوارع القرية، عقب مغادرته جلسة صلح، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد هوية المتهم، ويدعى «ع. أ»، ويقيم بعزبة زهيرة التابعة لمركز السنطة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه خلال أقل من 6 ساعات من وقوع الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وملابساتها.