كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل صرف مكافآت لاعبي منتخب مصر خلال الفترة الماضية، كما تحدّث عن موقف مجلس إدارة اتحاد الكرة من تصريحات هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي.

وقال «الدرندلي»، في تصريحات عبر برنامج «في السنتر» مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، المذاع على قناة صدى البلد، إن المكافآت كانت تُوزع على اللاعبين الموجودين في البعثة وفقًا للائحة، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانوا يقدمون مكافآت خاصة للاعبين والجهازين الفني والإداري.

أضاف أن جميع أعضاء المجلس كانوا متفقين مع تصريحات هاني أبو ريدة التي دافع خلالها عن محمد الشناوي، عقب التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الشناوي يمتلك مكانة كبيرة وتاريخًا مميزًا في كرة القدم المصرية.

أوضح “الدرندلي” أن حسام حسن لم يكن يقصد التقليل من الشناوي، لكن هاني أبو ريدة كان من الضروري أن يخرج لتوضيح الأمور وتصحيح الصورة، تقديرًا لقيمة الحارس وما قدمه للكرة المصرية.

وتحدّث نائب رئيس اتحاد الكرة عن علاقته بلاعبي المنتخب، مؤكدًا أنها ممتازة للغاية، مشيدًا بمحمد صلاح قائد الفراعنة، ووصفه بأنه نموذج للقائد داخل الملعب وخارجه، لما يمتلكه من تأثير إيجابي على زملائه في مختلف الأمور.

وأشار إلى أن “صلاح” يتمتع بأخلاق مميزة، ولا يتوقف عن السعي لتطوير نفسه رغم المكانة الكبيرة التي وصل إليها والنجاحات التي حققها في مسيرته الكروية.

وعن علاقته بحسام وإبراهيم حسن، نفى “الدرندلي” وجود أي خلافات بينه وبين الثنائي، موضحًا أن ما حدث خلال بعثة منتخب مصر في جنوب السودان لم يتجاوز كونه سوء تفاهم، جرى احتواؤه وانتهى تمامًا.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه حضر بعد ذلك حفل زفاف نجل إبراهيم حسن، مؤكدًا أن الجميع كانوا قد تلقوا دعوة سابقة لحضور مناسبة في منزل هاني أبو ريدة، في إشارة إلى انتهاء أي سوء تفاهم وعودة الأمور إلى طبيعتها.