يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره القطري، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بشعار التعويض، بعدما استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة أن المجموعة الأولى تضم أيضًا منتخب بنما.

ويكثف الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف جهوده لتجهيز اللاعبين للمباراة، من خلال العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء الافتتاحي، إلى جانب تحسين الأداء الهجومي واستغلال الفرص، مع رفع معدلات التركيز قبل المواجهة المرتقبة.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم للناشئين مشاركة 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن تُقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب.

وكان الجهاز الفني قد أعلن القائمة النهائية التي تضم 21 لاعبًا لخوض منافسات البطولة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبد العزيز محمود.

خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبد المعز، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، سيف كريم، يوسف عبد الله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

خط الهجوم: خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.