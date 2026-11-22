قالت شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، إنه قد وسّعت إيران نطاق هجماتها الإقليمية لتستهدف أصولاً أمريكية في البحرين والكويت، إلى جانب ناقلات تجارية بالقرب من مضيق هرمز، مستأنفةً بذلك ضرباتها ضد دول الخليج بعد توقف دام نحو شهرين.

شنّت القوات الإيرانية هجمات متعددة بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت رادار ودفاع جوي أمريكية في قاعدتي "الرفاع" و"الشيخ عيسى" الجويتين في البحرين، وقد تمكنت الدفاعات الجوية المحلية من اعتراضها.. ورداً على ذلك، أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً للمواطنين الأمريكيين الذين يزورون البحرين.

وأطلقت إيران مقذوفات نحو أهداف في الكويت في غضون 24 ساعة من الهجمات التي استهدفت البحرين، إلا أن مسؤولين أفادوا بأنه تم اعتراض هذه المقذوفات دون وقوع أضرار.

وواصلت القوات الإيرانية استهداف ناقلات النفط داخل مضيق هرمز وفي محيطه، ونشرت لقطات تزعم أنها تظهر سفناً تحترق.

وكشفت مذكرة غير سرية صادرة عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية -حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز"- أن إيران كثفت جهودها للتخطيط لهجمات مميتة تستهدف الأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تأتي هذه الهجمات الإقليمية المتجددة في ظل جمود في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة، واستمرار الصراع منذ تسعة أشهر.