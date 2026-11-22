قال مصدران مطلعان، لمنصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية إنه قد التقى مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين مع مسئولين قطريين كبار لمناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتحاول قطر، الوسيط مع باكستان، التوفيق بين الولايات المتحدة وإيران منذ أسابيع للتوصل إلى اتفاق لاستئناف وقف إطلاق النار، وإعادة بدء المفاوضات النووية، ومنع عودة الحرب .

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الذوادي حضرا اجتماع برلين.

وقال “ترامب” في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إيران تريد إبرام صفقة، لكنها لا تريد صفقة مقبولة بالنسبة لي.. نريد صفقة حقيقية، لا صفقة زائفة كما يفعلون منذ 51 عامًا... لقد ظلوا يخدعون الناس طوال هذه المدة".

ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها "مجنونة" و"مجموعة شريرة للغاية من الناس" و"لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي".



من جهة أخرى، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قطر وباكستان هما قناتا الوساطة الوحيدتان مع إدارة ترامب.

ووصف “ترامب” القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة للغاية من الناس»، مؤكدًا أنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وقال عراقجي إن عدداً من التطورات الأخيرة خلقت حالة من عدم اليقين بشأن نوايا الولايات المتحدة، بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي وإعلانات ترامب اللاحقة بأنه غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق مع إيران وأن نائب الرئيس فانس قد تم عزله من منصب كبير المفاوضين.



وذكر"مطلبنا الأول هو أن يعلن “ترامب” صراحةً رغبته في التوصل إلى اتفاق. إضافةً إلى ذلك، نحتاج إلى سلسلة من إجراءات بناء الثقة لضمان أن الجانب الأمريكي هذه المرة يدخل المفاوضات بجدية تامة"، هذا ما قاله عراقجي.

وقال دبلوماسي مشارك في الوساطة إن تصريح ترامب يوم الجمعة بأنه يريد التوصل إلى اتفاق يلبي مخاوف إيران.



وقال عراقجي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول جر الولايات المتحدة" إلى جولة أخرى من القتال مع إيران من أجل "بقائه .