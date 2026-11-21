نبهت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقيت الصلاة ومعرفة اتجاه القبلة، مؤكدة أن الاستعانة بهذه الوسائل التكنولوجية لا تعني بالضرورة ضمان صحة المعلومات التي تقدمها، ولا تغني عن التحقق من دقتها بالرجوع إلى المصادر والجهات المتخصصة والمعتمدة.

وأوضحت الدار أن المسلم مطالب بالتحقق من دخول وقت الصلاة وصحة اتجاه القبلة قبل أداء الفريضة، باعتبارهما من الأمور المرتبطة بصحة الصلاة، مشيرة إلى أن بعض التطبيقات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تقدم معلومات غير دقيقة، وهو ما يستدعي عدم التعامل مع نتائجها باعتبارها حقائق مؤكدة دون مراجعة.

أسباب عدم الاعتماد الكامل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وبيّنت دار الإفتاء، في فتوى توعوية، أن الإشكالية في الاعتماد المنفرد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ترجع إلى أن بعض النماذج والتطبيقات لا تخضع مخرجاتها بالضرورة لإشراف علمي أو مراجعة متخصصة من الجهات المعنية، بما في ذلك الخبراء في علوم الفلك والجيوديسيا، وهي العلوم التي تسهم في حساب المواقيت وتحديد المواقع والاتجاهات الجغرافية بدقة.

وأضافت أن مجرد استخدام تقنيات حديثة أو الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمثل دليلًا كافيًا على صحة النتائج التي تقدمها، إذ تظل هذه الأدوات عرضة للأخطاء أو عدم الدقة، الأمر الذي يتطلب مراجعة المعلومات التي تصدر عنها، خاصة عندما تتعلق بمسائل دينية تتوقف عليها صحة العبادة.

وشددت الدار على أن الاحتياط في مثل هذه الأمور أمر مهم، فلا ينبغي للمسلم أن يكتفي بما يظهره التطبيق من بيانات بشأن موعد الصلاة أو اتجاه القبلة دون التأكد من صحتها، حتى لا يؤدي الخطأ في هذه المعلومات إلى الإخلال بأداء الصلاة وفق الضوابط الشرعية.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في معرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة

وأكدت دار الإفتاء أن الاستفادة من التطور التكنولوجي في المسائل الدينية أمر ينبغي أن يكون منضبطًا بالتحقق العلمي والشرعي، بحيث تستخدم التطبيقات والأدوات الرقمية باعتبارها وسائل مساعدة، وليس باعتبارها بديلًا عن المصادر الموثوقة أو الجهات المتخصصة التي تمتلك الخبرة اللازمة لمراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

وأشارت إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المعتمدة في معرفة مواقيت الصلاة وتحديد اتجاه القبلة، وعدم منح المخرجات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ثقة مطلقة دون التأكد منها، لا سيما أن الأمر يتعلق بعبادات ينبغي مراعاة شروط صحتها والالتزام بضوابطها.

يأتي توضيح دار الإفتاء في إطار بيان كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة عند الاستعانة بها في الشؤون الدينية، مع التأكيد على أن التطور التكنولوجي يمكن أن يقدم وسائل نافعة للمسلمين، لكن الاستفادة منه تظل مرتبطة بمدى دقة المعلومات ومصداقيتها، وضرورة إخضاعها للمراجعة والتحقق من أهل الاختصاص.