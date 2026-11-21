فتاوى تشغل الأذهان

حكم الرحمة التي توزع على روح الميت.. دار الإفتاء تجيب

ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟.. اعرف أهم الأدعية

ما حكم الوضوء بعد انتهاء مدة المسح على الخفين؟.. الإفتاء تجيب

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي بال عدد كبير من الناس وقد وتناولتها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: حكم الرحمة التي توزع على روح الميت، وحكم الوضوء بعد انتهاء مدة المسح على الخفين، وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم ما يوزعه أهل الميت بعد مرور خمسة عشر يومًا على وفاته من خبز وفاكهة وهي التي تسمى بالرحمة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه.

وذكرت أن من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ» متفق عليه. وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع.

حكم الدعاء للميت عند القبر

كما ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة، والدعاء بابه واسع؛ فيكون سرًّا أو جهرًا، وبأيّ صيغة يفتح الله تعالى بها على مَن يدعو، وتضييق ما وسَّع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من البدع المذمومة، والتنازع في هذا أمرٌ لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يُسن أن يقول المارُّ بالمقابر: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ"، وأن يدعو لهم بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك، وكذا يجوز له قراءة سورة الفاتحة، أو "قل هو الله أحد"، وهبة ثواب ذلك لمن في المقبرة، إذ الأمر في هذا واسع، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

وندب الشرع الشريف إلى الدعاء للأموات، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: 10]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم.

وذكرت دار الإفتاء أن من السنة أن الإنسان إذا أتى قبورًا أو مرَّ عليها أن يُسلِّم على أهلها؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة، فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» رواه مسلم.

وأوضحت أن وهذا الاستحباب ليس خاصًّا بالزائر وحسب، بل إنه يشمل المار بالمقابر أيضًا، فيستحب له أن يسلم ويقول الدعاء السابق، وأن يدعو لهم بما يريد.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن أمر الدعاء للموتى عند المرور بمقابرهم واسع، فكما يجوز بالوارد المأثور يجوز أيضًا بشيء آخر غيره، فقد جاء عن الحسن البصري قوله: "مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ، أَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا) اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".

ويجوز لمن يمر بالمقابر قراءة "الفاتحة"، أو "قل هو الله أحد" إحدى عشرة مرة، بل ورد عن السلف أن ذلك سبب لمغفرة ذنوب للقائل بعدد من في الجبانة.

فعن أم عفيف النهدية رضي الله عنها قالت: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بايع النساء، فأخذ عليهن ألا تُحَدِّثْنَ الرَّجُل إلا مَحْرَمًا، وأَمَرَنَا أن نقرأ على مَيِّتِنا بفاتحةِ الكتاب" رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وحديث أم شريك رضي الله عنها قالت: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه ابن ماجه.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لمن يرتدي الخفين ويمسح عليهما أثناء الوضوء للصلاة، ثم تنتهي المدة المحددة شرعًا للمسح، مع بقائه على طهارته دون أن ينتقض وضوؤه، مبينة ما يجب عليه فعله حتى تصح طهارته ويتمكن من أداء الصلاة.

مدة المسح على الخفين

وأكدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا انتهت مدة المسح على الخفين وكان المسلم لا يزال متوضئًا، فإنه يجب عليه نزع الخفين وغسل قدميه، ولا يلزمه إعادة الوضوء كاملًا، بشرط ألا يكون قد وقع منه حدث ينقض الوضوء خلال هذه المدة.

وبينت الدار أن من انتهت مدة المسح على الخفين في حقه شرعًا، مع استمرار طهارته، يكفيه أن ينزع خفيه ثم يغسل قدميه، حتى لو طال الوقت الفاصل بين نزع الخفين وغسل القدمين، ولا يؤثر طول هذه المدة في صحة طهارته، ما دام لم يحدث خلالها ما ينقض الوضوء.

وأضافت أن الحكم يختلف إذا وقع من الشخص حدث بعد نزع الخفين وقبل غسل قدميه، ففي هذه الحالة لا يكفيه غسل القدمين وحدهما، وإنما يجب عليه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا حتى تتحقق طهارته ويصح وضوؤه للصلاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن المدة المقررة للمسح على الخفين تختلف بحسب حالة الشخص، فتكون يومًا وليلة للمقيم، أي 24 ساعة، بينما تمتد إلى ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 72 ساعة.

وأشارت إلى أن حساب مدة المسح لا يبدأ من وقت ارتداء الخفين، وإنما يبدأ من أول حدث يقع من المسلم بعد لبسهما، وهو ما ينبغي مراعاته عند تحديد انتهاء المدة المسموح خلالها بالمسح على الخفين.

وأكدت الإفتاء أن انتهاء مدة المسح لا يعني بالضرورة انتقاض الوضوء تلقائيًا، فإذا بقي المسلم على طهارته بعد انتهاء المدة، فإنه ينزع الخفين ويغسل قدميه فقط، أما إذا أحدث قبل غسل قدميه، فيلزمه الوضوء الكامل.