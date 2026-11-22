حقق فريق ريال مدريد الفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

افتتح سيلتا فيجو التسجيل عن طريق اللاعب بايلو دوران في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة، وفي الدقيقة 39 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد وفشل في تعديل النتيجة.

وتعادل لصالح ريال مدريد اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 66، بينما خطف الفوز اللاعب كارلوس إيسبي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 33 ليحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 ليحتل المركز الـ13.

تشكيل ريال مدريد

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيله لمواجهة سيلتا فيجو.

وقاد ريال مدريد في المواجهة، المدرب جوزيه مورينيو، وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، إبراهيما كوناتي، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، برناردو سيلفا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أردا جولر، كيليان مبابي.

البدلاء

أندري لونين، إيدر ميليتاو، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، إندريك، أوريلين تشواميني، مارك كوكوريلا، سيزار إسبيراكويتا، إبراهيم دياز، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، تياغو.