حقق ريال مدريد الإسباني إيرادات تشغيلية قياسية بلغت 1.221 مليار يورو خلال موسم 2025-2026، متفوقًا على بايرن ميونخ الألماني الذي سجل بدوره رقمًا قياسيًا بإيرادات بلغت 988.2 مليون يورو، ليواصل الناديان تعزيز موقعيهما بين أكبر الأندية الأوروبية من حيث العائدات.

أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن هذه النتائج خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للنادي، كاشفًا عن وضع ميزانية للموسم المقبل 2026-2027 بقيمة 1.25 مليار يورو، حسبما نقلت شبكة «يورونيوز».

وسجل النادي أعلى أرباح تشغيلية في تاريخه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الأصول، بلغت 287.4 مليون يورو، فيما وصل صافي أرباحه بعد الضرائب إلى 26.3 مليون يورو، بزيادة 8% مقارنة بالموسم السابق.

وأضافت الشبكة أن إيرادات ريال مدريد ارتفعت بنسبة 3.1%، مدفوعة بشكل أساسي بأنشطة التسويق التي حققت 539 مليون يورو، بزيادة 6%، وإيرادات ملعب سانتياجو برنابيو التي بلغت 363 مليون يورو، بارتفاع 11%، إلى جانب 319 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني والمسابقات الدولية. كما سجل النادي أرباحًا خلال 26 عامًا ماليًا متتاليًا.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات بايرن ميونخ من 978.3 مليون يورو إلى 988.2 مليون يورو، فيما زادت عائدات الرعاية بنحو 30 مليون يورو لتصل إلى 268.4 مليون يورو، وبلغت إيرادات بيع المنتجات 152.8 مليون يورو، مسجلة مستوى قياسيًا. غير أن صافي أرباح المجموعة تراجع بنسبة 15.9% إلى 22.8 مليون يورو، كما انخفضت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 16.9% إلى 35.3 مليون يورو، وعزا النادي ذلك أساسًا إلى إيرادات استثنائية حققها في الموسم المالي السابق من بطولة كأس الأمم الأوروبية ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة «يورونيوز» إلى أن بايرن ميونخ تجاوز حاجز 500 ألف عضو للمرة الأولى، ليصبح، وفقًا للنادي، أكبر نادٍ رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء، بعدما تضاعف عددهم خلال 12 عامًا مقارنة بنحو 250 ألفًا عام 2014. ورغم تفوق ريال مدريد بفارق إيرادات يبلغ نحو 233 مليون يورو، فإن صافي أرباح الناديين ظل متقاربًا، إذ لم يتجاوز الفارق بينهما 3.5 مليون يورو، ما يعكس أن ارتفاع الإيرادات لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مماثلة في الأرباح، في ظل تأثير تكاليف التشغيل ورواتب اللاعبين والإنفاق على الانتقالات وغيرها من المصروفات.