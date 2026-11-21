أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب تلقي طلبات الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، الواقعة ضمن ولاية الهيئة، من خلال جهاز تنمية مدينة الساحل الشمالي الغربي، مع تحديد يوم 31 ديسمبر 2026 آخر موعد لتقديم الطلبات.

يأتي الإجراء وفقًا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 218 بتاريخ 11 أكتوبر 2026، ويشمل قطاعات الساحل الشمالي الغربي الأول والثاني والثالث.

شروط استكمال المشروعات بالساحل الشمالي الغربي

حددت الهيئة شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الإجراءات، أولهما أن يكون لدى الكيان سند ملكية للأرض بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص، وثانيهما ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.

المستندات المطلوبة لاستكمال المشروعات

يتعين على الكيانات الراغبة في التقدم تجهيز المستندات التالية:

صور رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص.

كشف إحداثيات صادر من مديرية المساحة المختصة.

شهادة تصرفات عقارية، بالنسبة إلى العقود المسجلة.

القرارات الوزارية الصادرة باعتماد التخطيط والمشروعات.

بالنسبة إلى الشركات: السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات.

مكان تقديم طلبات استكمال المشروعات

أوضحت الهيئة أن تقديم الطلبات يتم من خلال الممثل القانوني للكيانات، بمقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وحددت الهيئة يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي الطلبات، بما يستلزم تجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بها قبل انتهاء المهلة المحددة.