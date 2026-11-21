حقق فريق فالنسيا الفوز على فريق رايو فاليكانو بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل هدف فالنسيا اللاعب خوسيه مانويل كوبيت في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فالنسيا رصيده للنقطة 12 ليحتل المركز الـ 17 في ترتيب جدول الدوري الإسباني، وتوقف رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 12 ليحتل المركز الـ14.

تشكيل الفريقين

جاء تشكيل رايوفاليكانو كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليو أوديرو موليادي

خط الدفاع: هيورهي تسيتايشفيلي - مجاهد صديق إليو - فلوريان لوجون - أندري راتسو

خط الوسط: أوناى لوبيز - باتي سيس - راندي نتيكا

خط الهجوم: إيسي بالاثون - سيرجيو كاميلو بيريز - خورخي دي فروتوس

وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي

خط الدفاع: أرناو مارتينيز - سيزار تاريجا - خوسيه مانويل كوبيت - بابلو مافيو

خط الوسط: دانييل رابا - بيبيلو - جويدو رودريجيز - لويس ربوخا

خط الهجوم: جافي غيرا - صادق عمر