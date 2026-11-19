أطلقت وكالة ناسا للفضاء مسابقة «تحدي القاعدة القمرية» بجوائز بقيمة مليون دولار، تدعو فيها فرق طلاب المدارس الثانوية والجامعات في الولايات المتحدة إلى ابتكار حلول لبناء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، ضمن 6 مجالات تشمل الطاقة ودعم الحياة والنقل والاتصالات وسلامة رواد الفضاء، على أن يُغلق باب التسجيل في 25 يناير (كانون الثاني) 2027.

وأُعلن عن المسابقة خلال فعالية «ماكس باور» في مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، ضمن مبادرة تقدمها الوكالة بوصفها جزءاً من «العصر الذهبي للعلوم»، وتتيح للمبتكرين الشباب المساهمة بتصاميم وحلول محتملة للقاعدة التي تخطط ناسا لإنشائها، بحسب ما نشره موقع ساينس ديلي.

وقال مدير الوكالة جاريد أيزاكمان إن ناسا تبحث عن طلاب «مستعدين للتفكير الإبداعي والعمل بروح الفريق»، والتصدي لمشكلات حقيقية ترتبط بمستقبلها على القمر. وأضاف أن المساهمة لا تتطلب انتظار التخرج، فالفضول والإبداع والاستعداد لمواجهة تحديات صعبة بلا إجابات جاهزة هي الصفات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

تعمل ناسا على إنشاء القاعدة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث يُنتظر أن يعيش رواد الفضاء ويجرون الأبحاث ويستكشفون المنطقة المحيطة.

ويُعد ترسيخ وجود بشري دائم على القمر خطوة محورية نحو المهمات التي ستحمل الرواد إلى المريخ، وهو ما يتطلب خبرات وتفكيراً إبداعياً من متخصصين في قطاعات وتخصصات متنوعة.

وأوضح كارلوس غارسيا غالان، مدير برنامج القاعدة القمرية، أن الوكالة تريد تسخير كل ما يمكن من براعة وابتكار لمراعاة ما قد يحتاجه المستكشفون للعيش والعمل هناك. وأشار إلى أن الطلاب يقدمون «الأفكار الجريئة» التي تبحث عنها ناسا، وأن القاعدة مصممة في نهاية المطاف للجيل الذي سيعيش في عالم يوجد فيه البشر على القمر بصفة دائمة.

