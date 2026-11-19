يترقب المواطنون في مصر موعد انتهاء فصل الخريف وحلول فصل الشتاء 2026، مع استمرار التغيرات الجوية خلال شهر نوفمبر، وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مقابل بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا خلال النهار على أغلب المحافظات.

وتتصاعد التساؤلات بشأن موعد بداية الشتاء رسميًا، وعدد الأيام المتبقية على دخول الفصل الأكثر برودة خلال العام، خاصة مع ظهور ملامح التغير الموسمي في حالة الطقس، والتباين الملحوظ في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التوقعات الجوية والاستعداد لموجات البرد المقبلة.





موعد بداية فصل الشتاء 2026 في مصر فلكيًا

يبدأ فصل الشتاء 2026 في مصر فلكيًا يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2026، ويستمر لمدة تصل إلى 88 يومًا و23 ساعة تقريبًا، لينتهي مع موعد الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس 2027.

وترتبط بداية الشتاء بظاهرة الانقلاب الشتوي، التي تحدث نتيجة ميل محور الأرض، حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس بزاوية تبلغ نحو 23.5 درجة، ما يؤدي إلى انخفاض كمية أشعة الشمس التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي.

وينعكس ذلك على عدد ساعات النهار والليل، إذ يشهد يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار وأطول ليل خلال العام في مصر، وبعده تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا، مع استمرار الأجواء الشتوية خلال الشهور التالية.

ورغم أن يوم 21 ديسمبر يمثل الموعد الفلكي لبداية فصل الشتاء، فإن الشعور بالبرودة قد يبدأ قبل ذلك بفترة، نتيجة التغيرات الجوية وتأثر البلاد بالكتل الهوائية الباردة والمنخفضات الجوية، وهو ما يجعل الأجواء الشتوية تظهر تدريجيًا قبل حلول موعد الانقلاب الشتوي.

كم يومًا متبقيًا على بداية الشتاء في مصر؟

اعتبارًا من الخميس 19 نوفمبر 2026، يتبقى نحو 32 يومًا على بداية فصل الشتاء فلكيًا، إذ يحل أول أيامه يوم الإثنين 21 ديسمبر المقبل.

وخلال الفترة المتبقية من فصل الخريف، يُتوقع استمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اختلاف مستويات البرودة من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الكتل الهوائية المؤثرة على كل منطقة.

وتشهد المحافظات الشمالية اختلافًا في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الجنوبية، كما يظهر التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى بوضوح خلال هذه الفترة، إذ تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال الظهيرة، بينما تصبح أكثر برودة مع حلول المساء وخلال الساعات الأولى من الصباح.

ولا يعني تبقي 32 يومًا على بداية الشتاء أن درجات الحرارة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى ذلك الموعد، إذ يمكن أن تشهد البلاد موجات انخفاض ملحوظة قبل بداية الفصل رسميًا، وفقًا للتقلبات الجوية التي تحدث خلال النصف الثاني من الخريف.



متى يبدأ الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة؟

لا يرتبط الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة بموعد بداية فصل الشتاء فلكيًا فقط، إذ يمكن أن تشهد مصر أجواء باردة قبل حلول الانقلاب الشتوي، نتيجة مرور كتل هوائية باردة أو تأثر البلاد بمنخفضات جوية تؤدي إلى تغير طبيعة الطقس.

وخلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، في الوقت الذي تميل فيه درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يؤدي إلى اختلاف واضح في الإحساس بالطقس على مدار اليوم.

وتزداد أهمية متابعة حالة الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية، بسبب التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، فقد تكون الأجواء مناسبة للملابس الخفيفة نسبيًا خلال الظهيرة، بينما يحتاج المواطنون إلى ملابس أكثر دفئًا عند الخروج في الصباح الباكر أو العودة خلال ساعات الليل.

ومن المنتظر أن تستمر التغيرات الجوية المصاحبة لنهاية الخريف مع اقتراب موعد بداية فصل الشتاء 2026، لكن تحديد توقيت موجات البرودة الحادة ومدى استمرارها يتوقف على طبيعة الحالات الجوية والكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، ولا يمكن اعتبار موعد بداية الشتاء الفلكي موعدًا ثابتًا لبدء الانخفاضات الحادة في الحرارة.

نصائح للمواطنين مع اقتراب فصل الشتاء

مع اقتراب نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء 2026، يصبح التعامل مع التغيرات اليومية في درجات الحرارة أمرًا ضروريًا، خاصة أن الأجواء قد تختلف بصورة واضحة بين ساعات النهار والليل.

ومن أبرز الإرشادات التي تساعد المواطنين على التعامل مع هذه الفترة الانتقالية:

عدم التسرع في تخفيف الملابس خلال ساعات المساء والصباح الباكر، خاصة مع تراجع درجات الحرارة مقارنة بفترة الظهيرة.

اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، مع الاحتفاظ بقطع إضافية يمكن ارتداؤها عند انخفاض الحرارة.

متابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن خلال فترات الليل والصباح الباكر.

عدم الاعتماد على درجات الحرارة العظمى وحدها عند تحديد الملابس المناسبة للخروج، مع مراعاة درجات الحرارة الصغرى.

الاستعداد التدريجي للأجواء الباردة مع اقتراب شهر ديسمبر، دون افتراض أن جميع المحافظات ستشهد الانخفاض نفسه وفي التوقيت ذاته.

ومع تبقي نحو 32 يومًا على الموعد الفلكي لبداية الشتاء، تستمر الأجواء الانتقالية خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب المواطنين لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر وظهور السمات الشتوية بصورة أوضح.

وبذلك يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، ويستمر حتى 20 مارس 2027، بينما قد تسبق موجات البرد هذا الموعد الفلكي وفقًا للتغيرات الجوية التي تشهدها البلاد.