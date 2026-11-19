تستهدف وزارة الموارد المائية والري تحسين كفاءة شبكة الترع، بما يضمن وصول مياه الري إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين، خاصة خلال فترات أقصى الاحتياجات المائية.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمراجعة وتحليل بيانات تقييم الترع وتصنيفها وفقًا لدرجة الأولوية خلال أسبوعين، تمهيدًا لتحديد المواقع الأكثر احتياجًا لأعمال التطهير والصيانة والتطوير.

كيف تحدد «الري» الترع الأكثر احتياجًا للتطوير؟

تعتمد الوزارة على البيانات التي جُمعت من خلال استبيانات حصر حالة الترع، لتقييم وضعها الفني وتحديد المشكلات التي تؤثر على كفاءة توصيل المياه، ثم تصنيفها وفقًا لدرجة الأولوية، مع التركيز على الترع التي تواجه صعوبات في وصول المياه للمنتفعين.

ماذا يحدث خلال الأسبوعين المقبلين؟

وجه الوزير قطاع الري بمراجعة وتحليل البيانات خلال أسبوعين، بما يساعد على تحديد الترع الأكثر احتياجًا للتدخل، وترتيبها وفقًا للأولوية، تمهيدًا لإعداد تصور متكامل للإجراءات المطلوبة.

كيف ستُحدد أعمال التطهير والتطوير لكل ترعة؟

تتضمن الخطوة التالية إعداد مقترح بآليات التنفيذ، وتحديد نوعية التدخلات المطلوبة لكل ترعة وفقًا لحالتها الفنية وطبيعة التحديات التي تواجهها، بما يضمن توجيه الموارد والإمكانيات المتاحة إلى المواقع الأكثر احتياجًا.

ما العائد المستهدف للمزارعين؟

تستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة توصيل مياه الري، وضمان وصولها بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين، خاصة خلال فترات زيادة الاحتياجات المائية.