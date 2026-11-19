حقَّقتْ سلطنة عُمان تقدمًا نوعيًّا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر ضمن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2026، ببلوغها المرتبة الـ33 عالميًّا، مقارنةً بالمرتبة الـ41 التي وصلت إليها في العام 2024، متقدمة بـ 8 مراكز من أصل 194 دولة؛ في إنجاز يعكس تسارع مسيرة التحول الرقمي الوطني، والتطوُّر المتسارع في جاهزية المنظومة الرقمية الوطنية.

ويجسّد هذا التقدم ترجمة لمُستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتهيئة بيئة رقمية داعمة للنمو الاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، كما يعزز هذا الإنجاز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الحكومة الرقمية عالميًّا، ويدعم تنافسيتها الدولية، ويرسخ جاهزيتها لبناء اقتصاد رقمي مستدام وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ويعكس هذا التقدم كذلك نجاح 58 جهة حكومية في العمل ككيان واحد لتقديم تجربة متكاملة واستباقية؛ توفر وقت المواطن وتمهد الطريق لمستثمر الغد، عبر بنية تشريعية ورقمية ناضجة وموثوقة.

وأظهرتْ نتائج المسح تقدُّم سلطنة عُمان عبر عدد من المؤشرات الرئيسة التي ترصد تطور الحكومة الإلكترونية وجاهزيتها؛ حيث جاءت في المرتبة الـ26 عالميًّا في مؤشر الخدمات الإلكترونية، مُقارنة بالمرتبة الـ48 التي سجلتها في العام 2024؛ بما يعكس حجم التطوُّر المتواصل في مستوى الخدمات الرقمية، والجهود المبذولة لتطوير تجربة المستفيد وتقديم خدمات أكثر سهولةً وترابطًا وكفاءة، كما تقدَّمت سلطنة عُمان إلى المرتبة الـ 58 في مؤشر المشاركة الإلكترونية مقارنة بالمرتبة الـ61 خلال العام 2024.

وتعكسُ هذه المؤشرات تكامل الركائز التي تقوم عليها مسيرة التحول الرقمي الوطني في سلطنة عُمان؛ بدءًا من تطوير الخدمات، مرورًا بتعزيز البُنى الأساسية والتقنيات المُمكنة، وصولًا للاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات مؤهلة تواكب متطلبات المستقبل الرقمي.

ويعد هذا التقدم مؤشرًا على تطور البيئة الرقمية في سلطنة عُمان، ويعزز الثقة الدولية في جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ تعكس كفاءة المنظومة الرقمية وتكامل الخدمات الحكومية بيئة أعمال أكثر تطورًا ومرونة، وتُسهم في تيسير الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز فرص تأسيس المشروعات الاقتصادية ونموها واستدامتها.