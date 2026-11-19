بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك مبكرا لحسم ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ظل اقتراب نهاية عقود عدد من العناصر بنهاية الموسم الجاري ويأتي عمر جابر في مقدمة الأسماء التي تسعى الإدارة البيضاء للإبقاء عليها خلال المواسم المقبلة.

وتعمل إدارة الزمالك حاليا على تجهيز عرض مالي مناسب لتقديمه إلى عمر جابر، من أجل تجديد تعاقده وضمان استمراره مع الفريق، خاصة في ظل القناعة بأهمية دوره داخل الملعب وما يمتلكه من خبرات كبيرة تجعله أحد العناصر المؤثرة في صفوف الأبيض.

ويحظى عمر جابر بأولوية في المرحلة الأولى من خطة التجديد التي وضعتها إدارة النادي لا سيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي آخر بداية من يناير المقبل وهو ما يدفع الزمالك إلى محاولة حسم موقفه مبكرا لتجنب الدخول في مفاوضات قد تهدد استمراره.

وتنتظر إدارة النادي الانتهاء من أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل بدء جلسات التفاوض الرسمية مع عمر جابر وباقي العناصر التي تنتهي عقودها حيث تسعى الإدارة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى اتفاقات بشأن التجديد والحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

9 لاعبين من الفريق في مهب الريح

ولا يقتصر ملف تجديد العقود على عمر جابر فقط إذ تضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري 9 لاعبين وهم: عمر جابر ومهدي سليمان وأحمد فتوح وناصر منسي وسيف جعفر وعبد الله السعيد ويوسف وائل الفرنسي ومحمد عواد ومصطفى الزناري.

وتواجه إدارة الزمالك تحديا مهما في التعامل مع هذه الملفات من خلال تحديد الأسماء التي تمثل أولوية فنية للتجديد والعمل على حسم مستقبلها في أسرع وقت ممكن بما يضمن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتفادي رحيل أي عنصر دون مقابل بنهاية تعاقده.