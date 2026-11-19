رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تشريعاً يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب في إيران أو الحصول على موافقة الكونجرس لمواصلتها، في دعم للرئيس بعد أسابيع من هزائم واسعة في انتخابات التجديد النصفي، ارتبطت إلى حد كبير بإحباط الأمريكيين من الصراع.

التصويت 51 مقابل 48

وفقا لوكالة رويترز، صوّت المجلس بـ 51 صوتاً مقابل 48، وفق الانقسام الحزبي إلى حد كبير، لإسقاط قرار صلاحيات الحرب الذي كان قد أقره مجلس النواب سابقاً.

وصوّت ثلاثة جمهوريين فقط مع الديمقراطيين لصالح القرار، وهم سوزان كولينز من ولاية مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي، بينما صوّت ديمقراطي واحد، هو جون فيترمان من بنسلفانيا، مع الجمهوريين ضد القرار.

أول تصويت منذ انتخابات التجديد النصفي

ويُعد التصويت أول مرة ينظر فيها مجلس الشيوخ في إجراء رئيسي يتعلق بحرب إيران منذ انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر.

ووقف الجمهوريون، الذين نادراً ما يخالفون الرئيس، خلف ترامب في دعم الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين من فرجينيا، الذي دعا مراراً إلى استعادة الكونغرس سيطرته على إعلانات الحرب، إن نتيجة انتخابات التجديد النصفي عكست استياء الأمريكيين من الحرب، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى مرتبطة بالصراع.

وأضاف كين في كلمة قبل التصويت دعا فيها إلى التصويت بنعم: "عدم شعبيتها بات واضحاً تماماً وجلياً في نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر".