وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم /الخميس/، بالإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، مشددا على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الأرض العراقية، وفقاً للدستور والقانون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "الزيدي أصدر، اليوم، حزمة من التوجيهات المهمة تخص عمل المقر المسيطر في ناحية جرف النصر، وذلك خلال استقباله قائد المقر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "التوجيهات تضمنت الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، والتشديد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الأرض العراقية، وفقاً للدستور والقانون".

وأكد الزيدي- بحسب البيان- "عمل الحكومة على حماية أرواح ومصالح المواطنين في أي منطقة من مناطق البلد، ومنع أي حالة للتجاوز والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "قواتنا الأمنية هي بمثابة جسد واحد وتتكامل في عملها باختلاف الصنوف والتشكيلات".