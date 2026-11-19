أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تقوم على 3 عناصر رئيسية، هي التنظيم والفكرة والتمويل، مشيرًا إلى أن التنظيم ليس محليًا، وإنما عابر للحدود والقارات، ويتواجد في نحو 80 إلى 90 دولة حول العالم.

وأوضح الكتاتني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن انتشار الجماعة في هذا العدد الكبير من الدول يعكس حجم الشبكة التنظيمية التي تجمع بين أعضائها وروابطها المختلفة، لافتًا إلى أن التعامل مع الإخوان باعتبارهم تنظيمًا محليًا لا يعكس حقيقة طبيعة الجماعة وانتشارها الدولي.

وأضاف أن هذه الطبيعة التنظيمية تبرز أهمية رفض الدعوات التي تطالب بالتصالح مع الجماعة أو الاصطفاف معها، معتبرًا أن مثل هذه الدعوات قد تنطلق من سوء نية أو جهل بطبيعة التنظيم، مشيرًا إلى أن الرسالة التي وصلت من الدولة المصرية في الفترة الأخيرة تؤكد عدم التصالح مع هذا الفصيل.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن مصادر تمويل الجماعة تتنوع بين الاشتراكات والتبرعات والاستثمارات، موضحًا أن الاشتراكات تمثل أحد أبسط مصادر التمويل، إذ يدفع أعضاء التنظيم نسبة تتراوح بين 5 و7%، وفقًا للدرجات التنظيمية التي يصل إليها العضو.

3 مصادر رئيسية

وأشار إلى أن التبرعات تأتي من 3 مصادر رئيسية، تشمل الأفراد، والجمعيات والمؤسسات التي تستغلها الجماعة في جمع الأموال وضخها في أنشطتها، إلى جانب دعم بعض الدول، سواء الإقليمية أو الغربية، في فترات سابقة، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات التي كانت تتلقى دعمًا وتبرعات في أوروبا ارتبطت بأنشطة الجماعة، قبل التحولات الأخيرة في المواقف الأوروبية تجاه الإخوان.

وتابع الكتاتني أن الاستثمارات تمثل المستوى الأكبر من مصادر التمويل، إذ يتم توظيف الأموال في مشروعات وشركات متنوعة، من بينها تجارة اللحوم الحلال في أوروبا وأمريكا، إلى جانب الشركات العقارية والاستثمارية، موضحًا أن هذه الأنشطة تدر أموالًا كبيرة وتساهم في إدارة الشبكة المالية للجماعة.

واستعرض عددًا من الأسماء المرتبطة بملف التمويل الإخواني، من بينها يوسف ندا، الذي وصفه بأنه أحد أبرز القيادات التاريخية المسؤولة عن الملفات المالية والخارجية للجماعة، مشيرًا إلى ارتباط اسمه بتأسيس بنك التقوى في جُزر البهاما، والذي انتهت أنشطته لاحقًا، وكذلك غالب همت، القيادي الإخواني السوري، وإبراهيم الزيات، القيادي الإخواني المصري المقيم في ألمانيا.

وأوضح أن فهم مصادر تمويل الجماعة وطبيعة شبكتها المالية يعد أمرًا أساسيًا لفهم كيفية استمرار أنشطتها وانتشارها على المستوى الدولي، إلى جانب التنظيم والفكرة اللذين يمثلان الركيزتين الأخريين في بنائها.