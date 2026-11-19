قال عمرو محفوظ، شيخ قبيلة بني هلال بأسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب تمثل خطوة لاحتواء أزمة التنقيب العشوائي والمخاطر التي قد تنجم عنه على الأمن القومي، موجهاً التحية والتقدير للرئيس على جهوده في التعامل مع الملفات والتحديات المحيطة بمصر.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ الثروات والموارد الموجودة في الدول يمكن أن تكون نعمة أو نقمة، إذ تتحول إلى مصدر للخير عندما تخضع للتنظيم من خلال الجهات الرسمية والحكومية، بما يحقق عائداً للدولة والأفراد، بينما قد يؤدي تركها دون تنظيم إلى نشوب الصراعات والتناحر حولها، وتحولها إلى مصدر للمشكلات داخل الدول.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية والمعلوماتية استشعرت خطورة التنقيب العشوائي ودخول عناصر أجنبية إلى مناطق التنقيب والعمل فيها بصورة غير منظمة، مشيراً إلى أن هذه العناصر، بحسب قوله، لا يحمل كثير منها أوراق إثبات هوية أو مستندات تثبت إقامتها بصورة رسمية ومقننة.

وأشار إلى أن وجود هذه العناصر أثر على العاملين المصريين في مجال التنقيب عن الذهب، كما تسبب في إرهاق الدولة والعاملين بهذا النشاط، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة من هذه العناصر تنتمي إلى بعض الدول المحيطة بمصر.

وأشاد محفوظ بجهود القوات المسلحة في التعامل مع الخارجين عن القانون والعناصر من الجنسيات غير المصرية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عمليات لتطهير المناطق الحدودية، بما يتيح تهيئة الظروف أمام المصريين للبحث والتنقيب عن الذهب، سواء من خلال العمل وفق الأوضاع المنظمة أو تقنين أوضاعهم.

ووجّه شيخ قبيلة بني هلال تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقلاً تحيات أبناء أسوان وقبيلة بني هلال، ومؤكداً مساندتهم للجهود الرامية إلى حماية مقدرات الدولة المصرية وثرواتها.

وقال إن أبناء الصعيد وبني هلال يمثلون ظهيراً شعبياً للرئيس، ويؤيدون دوره الوطني، مشيراً إلى أن مصر حافظت على تماسكها وقوتها في ظل ما شهدته دول محيطة بها من أحداث، ومؤكداً أن قوة الدولة المصرية ارتبطت عبر تاريخها بتماسك شعبها ووحدته خلف قيادتها السياسية وجيشها.

كما أشاد بدور القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، سواء كانوا مصريين أو أفارقة، مشيراً إلى استشهاد بعض أبناء القوات المسلحة خلال هذه المواجهات، داعياً الله أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية تواصل أداء دورها في حماية حدود البلاد، واصفاً إياها بالدرع الحامي للحدود المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية.