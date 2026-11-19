قال المهندس عمرو توفيق، أحد أبناء النوبة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تمثل خطوة مهمة، مؤكداً أن نجاح أي مؤسسة أو محافظة أو دولة يبدأ بالتنظيم والانضباط، وأن العملية التنظيمية هي أساس النجاح.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ أبناء أسوان لمسوا مؤخراً التأثير السلبي للتنقيب عن الذهب بطرق غير شرعية، موضحاً أن هذه الممارسات أحدثت خللاً في الشارع الأسواني، رغم أن المحافظة معروفة بطيبة أهلها وحسن استقبالهم وابتسامتهم وتسامحهم ومحبة بعضهم لبعض.

وأشار إلى أن وجود قبائل مختلفة في محافظة واحدة يمثل مصدر قوة، ويجب أن يدفع الجميع إلى الاتحاد والتكاتف، موضحاً أن أبناء القبائل تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة، وأنهم جميعاً أقارب وأبناء عمومة، ومن الصعب أن يقفوا ضد بعضهم البعض أو يفقدوا قدرتهم على تقبل بعضهم بسبب المال أو أمور دنيوية.

وأوضح توفيق أن المشكلات التي شهدتها الفترة الماضية بسبب التنقيب عن الذهب أثرت سلباً على المجتمع الأسواني، خاصة أن أسوان محافظة سياحية من الدرجة الأولى، وتمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، وتجذب الزوار لمشاهدة جمال نهر النيل والمتاحف والمعابد، إلى جانب ما يتميز به أهلها من طيبة وحسن استقبال، سواء أبناء النوبة أو أبناء القبائل الأخرى.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات دون تنظيم لمدة خمس سنوات قد يؤثر على النشء الصغير، ويجعله يعتقد أن الحصول على المال يمكن أن يتم بسهولة دون عمل، وهو ما قد يدفعه إلى التساؤل عن جدوى التعليم أو دوره في خدمة بلده.

وأكد أن المبادرة يمكن استغلالها في جوانب اقتصادية وتنظيمية متعددة، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد بمحافظة أسوان بصورة غير مباشرة، موضحاً أن الاستفادة منها لا تقتصر على العمل في مجال الذهب، بل يمكن أن تشمل تقديم الخدمات للعاملين في هذا النشاط، وفتح آفاق عديدة لاستخراج موارد الدولة وتسويقها بالشكل الصحيح، بما يخدم أسوان وجمهورية مصر العربية ويحقق مكاسب أكبر للدولة.

وأشاد بتدخل القيادة السياسية في التوقيت المناسب، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة يدرسون الموقف بصورة صحيحة، حتى وإن كانت بعض المعلومات والتفاصيل غير متاحة لجميع المواطنين، مشيراً إلى أنه لم يرَ أي إجراء يضر بالبلاد، وأن ما يحدث يمثل عملية تنظيم يؤيدها ويدعمها، إلى جانب الإدارة الصحيحة.

وأشاد بالدور الذي قامت به القوات المسلحة في تطهير مناطق التنقيب عن الذهب خلال الفترة الماضية، قائلاً إنها أدت دوراً كبيراً، ولفت إلى أن أبناء أسوان لمسوا وجود أشخاص من جنسيات غير مصرية ينزلون إلى المحافظة، وما يرتبط بذلك من وقائع قتل وانتشار السلاح، متسائلاً عن أسباب حدوث ذلك في مجتمع معروف بالبساطة والسماحة والطيبة.

وشدد على أن المخرجات الناتجة عن تنظيم هذا النشاط ستعود بالنفع على الدولة والمواطن، إذا جرى التعامل معه بالعقل والمنطق والتنظيم، مؤكداً أن الدول الناجحة تعتمد على الإدارة الجيدة والتنظيم، من خلال مؤسسات تعمل وفق لوائح وسياسات واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على أبناء أسوان في جميع الأحوال.