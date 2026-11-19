قال الحاج حامد العبادي، أحد مشايخ قبيلة العبابدة بأسوان وصاحب مجموعة شركات في مجال التعدين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة جاءت متوافقة مع تطلعات أبناء أسوان والبحر الأحمر، مؤكداً أنهم كانوا يتوقعون هذه الخطوة من القيادة السياسية، في ظل إدراك الرئيس لطبيعة أبناء المنطقة ومتطلباتهم واحتياجات المواطنين.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ كل مواطن في أسوان والبحر الأحمر كان يتطلع إلى تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، والوصول إلى حلول جذرية للأزمة.

وأوضح أن الدولة قدمت حلولاً من خلال شركة شلاتين، لكن اتساع المساحة وكثرة الكوادر والأشخاص العاملين في هذا المجال جعلت الملف يحتاج إلى جهاز قوي، وليس مجرد شركة، مشيراً إلى أن جهاز مستقبل مصر يمتلك الآليات والإمكانات والصلاحيات التي تؤهله لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط.

وفيما يتعلق بجهود القوات المسلحة خلال الفترة الماضية لتطهير بعض مناطق التنقيب عن الذهب من الخارجين عن القانون، قال العبادي إن القوات المسلحة أدت دوراً قوياً وفعالاً على أرض الواقع، مؤكداً أن سكان محافظتي البحر الأحمر وأسوان لمسوا أثر هذه الجهود.

وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا يتزاحمون من أجل الحصول على التراخيص والعمل بصورة قانونية، لافتاً إلى أنه إذا أُعلن عن الحاجة إلى إنشاء ألف شركة غداً، فسيكون الأهالي قادرين على تأسيس هذا العدد، موضحاً أن لديهم الرغبة والوعي والاستعداد للعمل، لكنهم يحتاجون إلى الآليات والكيفية والنظام الذي تضعه مؤسسات الدولة.

وأكد أن الجميع يشعر بالفرح والسعادة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومشيراً إلى أن حالة المواطنين وثقتهم في الرئيس تعكسان مدى ترحيبهم بالمبادرة.

وشدد العبادي على أن قبائل العبابدة وأبناء أسوان جميعاً يقفون خلف الرئيس السيسي، ولديهم ثقة كاملة في قراراته، موضحاً أن هناك أموراً يمكن إعلانها وأخرى لا يمكن التصريح بها، وأنهم يدركون أن القرارات التي يتخذها الرئيس تصب في مصلحتهم.