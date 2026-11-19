أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أهمية نعمة الماء وضرورة إدراك قيمتها والمحافظة عليها، مؤكدًا أنها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ولا تستقيم الحياة دونها.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الإنسان قد لا يشعر بقيمة الماء في حياته اليومية، رغم اعتماده عليه في الشرب والوضوء والاغتسال والزراعة والصناعة ومختلف شؤون الحياة، ولا يدرك عظم هذه النعمة إلا عندما يفقدها.

وضرب أمين الفتوى أمثلة توضح أهمية الماء، متسائلًا عما يمكن أن يفعله الإنسان إذا استيقظ لصلاة الفجر ولم يجد ماءً للوضوء، أو احتاج إلى الماء للشرب ولم يجده، أو طلب منه ابنه كوبًا من الماء فلم يستطع توفيره، وكذلك إذا احتاجت المستشفيات إلى الماء لعلاج المرضى، أو عجز المزارع عن ري أرضه ومحاصيله.

واستشهد بقوله تعالى: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ»، موضحًا أن الآيات تلفت أنظار الإنسان إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الماء من السماء وجعله عذبًا صالحًا للشرب، وجعل فيه حياة الإنسان والحيوان والنبات.

وأشار إلى قول الله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، مؤكدًا أن الماء ليس مجرد مورد طبيعي يستخدمه الإنسان وقتما يشاء، بل هو نعمة إلهية وأمانة تستوجب المحافظة عليها.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن الحفاظ على الماء مسؤولية مشتركة، لأنه حق للأجيال الحالية والقادمة، داعيًا إلى تقدير هذه النعمة وشكر الله عليها وعدم التفريط فيها.

حكم الإسراف في استخدام المياه

وأكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسراف في استخدام المياه حرام شرعًا، موضحًا أن الإسلام وضع قاعدة عامة في التعامل مع النعم تقوم على الاعتدال وعدم تجاوز حد الحاجة، سواء في الطعام أو الشراب أو غيرهما من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الله سبحانه وتعالى قال: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، مشيرًا إلى أن الآية تؤكد مشروعية الانتفاع بالنعم مع النهي عن الإسراف فيها، وأن الإسراف في المياه يتحقق باستخدامها بما يزيد على الحاجة ويتجاوز حد الاعتدال والعرف دون وجود منفعة حقيقية من هذه الزيادة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النهي عن الإسراف في المياه لا يقتصر على الاستخدامات اليومية والمنزلية، مثل الشرب والاستحمام وأعمال المطبخ، بل يمتد إلى استخدام الماء في العبادات والطهارة، مستشهدًا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال له: «ما هذا السرف يا سعد؟»، فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم، ولو كنت على نهر جار».

وأضاف أن هذا التوجيه النبوي يوضح أن المحافظة على الماء ليست أمرًا ثانويًا، وإنما مسؤولية تصاحب المسلم في جميع أحواله، حتى أثناء الاستعداد للوقوف بين يدي الله وأداء الصلاة، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية ينبغي أن تنعكس على سلوك الإنسان وتدفعه إلى المحافظة على النعم وعدم إهدارها.

وأوضح الشيخ محمد كمال أن الإسراف في المياه محرم لعدة أسباب، أولها أنه اعتداء على نعمة عظيمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ»، مؤكدًا أن شكر النعمة يكون بحسن استخدامها والمحافظة عليها.

ولفت إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن الإسراف قد يضر بالآخرين ويحرمهم من حقهم في المياه، بما قد ينعكس على احتياجاتهم في الشرب والزراعة والصناعة والإنتاج، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، بينما يتمثل السبب الثالث في تعارض الإسراف مع مسؤولية الإنسان عن النعم التي أنعم الله بها عليه، والتي سيُسأل عنها يوم القيامة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ».

