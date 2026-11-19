حدد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد ، الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر المقبل، موعدًا لختام دورة pro الأولى في مصر.

ومن المقرر أن يشهد ختام الدورة تسليم الشهادات الرسمية والكارنيهات الخاصة بالمدربين المشاركين، والبالغ عددهم 26 مدربًا مصريًا، بعد انتهاء فعاليات الدورة واجتياز متطلباتها.

تطوير الكوادر التدريبية المصرية

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الاتحاد المصري لكرة القدم بتطوير الكوادر التدريبية المصرية، والارتقاء بالمستوى الفني للمدربين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التطور في عالم التدريب وكرة القدم