أشاد بويان كريكتش، منسق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالإمكانات التي يمتلكها المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرته على أن يصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات المقبلة.

وأكد كريكتش أن برشلونة يمتلك مجموعة من أفضل المهاجمين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن حمزة عبد الكريم يمثل موهبة واعدة، بعدما لفت الأنظار بإمكاناته التهديفية خلال فترة الإعداد للموسم.

وقال بويان كريكتش في تصريحاته: «لدينا أفضل المهاجمين في العالم، بل إن لدينا مهاجمًا شابًا سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو حمزة عبد الكريم».

وأضاف: «لقد أظهر خلال فترة الإعداد للموسم امتلاكه حسًا تهديفيًا مميزًا، وهذه صفة يصعب العثور عليها، ونحن نمتلكها بالفعل».

وتأتي إشادة بويان كريكتش لتسلط الضوء على الموهبة الشابة لحمزة عبد الكريم، الذي يحظى بتقدير داخل برشلونة، في ظل ما يمتلكه من قدرات هجومية وحس تهديفي مميز، وهي مؤشرات تعزز التوقعات بمستقبل واعد للاعب في عالم كرة القدم.