علق الناقد الرياضي فتحي سند على خسارة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره اليوناني بنتيجة 2-1، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “بداية غير موفقة لمنتخب مصر للناشئين في كأس العالم، بعد الخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، في مباراة تعقدت مبكرًا عقب طرد دانيال تامر في الدقيقة 23 بالإنذار الثاني، ليكمل المنتخب اللقاء بعشرة لاعبين”.

وتابع: “بالتأكيد، اللعب منقوصًا لأكثر من ساعة يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه لا يلغي ضرورة مراجعة الأخطاء الفنية والتعامل مع تفاصيل المباريات الكبرى”.

وأضاف: “الآن لا مجال لفقدان المزيد من النقاط، فالمواجهة المقبلة أمام قطر يوم الأحد أصبحت محطة مهمة لاستعادة التوازن، خاصة أن المنتخب القطري استهل مشواره بالفوز على بنما. البداية تعثرت.. لكن مشوار المونديال لم ينتهِ بعد!”.