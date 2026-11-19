أعرب البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، عن حزنه لعدم حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو على تكريم ووداع يليقان بمسيرته الكروية، على غرار ما حظي به الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن قائد منتخب البرتغال يستحق تنظيم مباراة تكريمية خاصة تقديرًا لما قدمه لكرة القدم.

وقال جواو ماريو، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالحزن عندما يرى أن كريستيانو رونالدو لم يحصل على التكريم والوداع اللذين قدمتهما الأرجنتين لميسي، مؤكدًا أن هذا الأمر آلمه كثيرًا.

وأضاف لاعب فيورنتينا أن رونالدو يستحق إقامة مباراة تكريمية مماثلة، معربًا عن أمله في تنظيم احتفالية تليق بمكانته وتاريخه، باعتباره واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وتطرق جواو ماريو إلى تجربته الشخصية مع النجم البرتغالي، مؤكدًا أنه لعب إلى جواره ويتذكر جيدًا الطريقة المميزة التي استقبله بها، مشيدًا بحفاوة رونالدو وتعامله الإنساني مع زملائه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كريستيانو رونالدو نجم استثنائي، ليس فقط بما قدمه داخل المستطيل الأخضر، ولكن أيضًا على المستوى الإنساني، مشددًا على أنه يستحق تقديرًا يتناسب مع مسيرته وما قدمه لكرة القدم.