كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن كواليس إدارة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن شركة متخصصة تتولى إدارتها، وتضم عددًا من الصحفيين، بينهم صحفيون متخصصون في أخبار النادي الأهلي.

وجاءت تصريحات طارق السيد خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الكلام المظبوط»، حيث دار نقاش بينهما حول طبيعة إدارة الصفحة ومصادر الأخبار التي يتم نشرها من خلالها.

وسأل هاني حتحوت طارق السيد عن عدد الأشخاص الذين يتولون إدارة الصفحة، ليرد نجم الزمالك السابق قائلًا: «لا، شركة»، ليتساءل مقدم البرنامج عما إذا كانت الشركة تضم صحفيين، وهو ما أكده طارق السيد.

وأوضح حتحوت أن الصحفيين العاملين بالشركة يعتمدون على مصادر مختلفة، سواء داخل النادي الأهلي أو نادي الزمالك، ليرد طارق السيد: «بالضبط».

واستفسر هاني حتحوت عما إذا كان طارق السيد يتواصل بنفسه مع مصادر للحصول على معلومات وأخبار ينشرها عبر الصفحة، إلا أن الأخير أوضح أنه يركز على تقديم الفيديوهات، قائلًا: «لا، أنا بعمل فيديوهات».

وعاد حتحوت ليسأله عما إذا كان يتصل بمصدر للحصول على معلومة ثم ينشرها في صورة خبر، ليرد طارق السيد: «مش موضوعي»، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على الفيديوهات فقط، بل يكتب أيضًا بعض المنشورات التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

وأضاف طارق السيد أن أخبار النادي الأهلي التي تُنشر عبر صفحته يتولى مسؤوليتها صحفي أهلاوي يعمل من خلال الشركة المسؤولة عن إدارة الصفحة، وهو ما دفع هاني حتحوت لمحاولة معرفة هوية هذا الصحفي.

لكن نجم الزمالك السابق رفض الكشف عن اسمه، مازحًا مقدم البرنامج بقوله: «لا كده يا هاني برضه، ده أنت نجم الشغلانة».

وتأتي تصريحات طارق السيد لتكشف جانبًا من كواليس إدارة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا وجود فريق صحفي متخصص يتولى متابعة أخبار الأهلي والزمالك، بينما يركز هو على الفيديوهات وبعض المنشورات التي يختار التعليق عليها.