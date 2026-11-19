تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، توسعًا في توطين الصناعات المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات.

ويعكس تطوير خطوط إنتاج أنظمة الري المحوري الذكية تقدمًا في القدرات الصناعية المصرية، من خلال الجمع بين التصميم الهندسي والتشكيل واللحام والجلفنة والاختبارات، بما يدعم الصناعات المغذية ويوفر فرص عمل جديدة.

ويأتي هذا التوجه في إطار التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال شراكات صناعية تستهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة قدرة المصانع المصرية على إنتاج معدات بمواصفات عالمية تلبي احتياجات المشروعات الزراعية والصناعية.

وأكد المهندس تامر نافع، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي ، خلال مؤتمر صحفي بالعين السخنة، أن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية يوفر فرصًا مهمة أمام الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في أنظمة الري المحوري وصلت إلى 70%، بما يعزز سلاسل الإمداد الوطنية ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وتعتمد عمليات التصنيع على تصميمات هندسية تراعي طبيعة الأراضي والتربة والمناخ والمحاصيل، مع دمج تقنيات التحكم عن بُعد ومتابعة الأداء وتحليل بيانات التشغيل، بما يرفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، ويتيح إنتاج أنظمة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات الأسواق الدولية.

وتعكس هذه التطورات أهمية التكامل بين التصميم الهندسي والتصنيع المحلي والرقابة على الجودة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط.