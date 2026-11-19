أشاد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بالدور الذي يقوم به الكابتن أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق في التنسيق بشأن متابعة ملف شركة الكرة مع نجوم الزمالك القدامي، والعمل المستمر مع رموز النادي النجوم السابقين، مما ساهم في عقد الجلسة التي جمعت بين إدارة النادي وقدامى لاعبي الكرة الأسبوع الماضي، والتي ترتب عليها عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي بين الكابتن حسين والثلاثي الكباتن فاروق جعفر وحلمي طولان ومحمد أبو العلا.

الجلسة المقبلة

ومن المنتظر أن يحضر الكابتن أيمن يونس الجلسة المقبلة مع الكابتن حسين لبيب، بحضور عدد من رموز ونجوم الزمالك السابقين، لاستكمال المناقشات المتعلقة بملف كرة القدم.

مصلحة الزمالك

ووجه المصدر الشكر إلى أيمن يونس على جهوده، مؤكدًا أنه أحد أبناء النادي الذين يحرصون على مصلحة الزمالك، وأنه سيكون له دور مهم في خروج شركة الكرة إلى النور، من خلال تواصله المستمر بين مجلس الإدارة واللاعبين القدامى، وحرصه على تحقيق طموحات جماهير وأعضاء النادي.