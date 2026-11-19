أشاد ديوجو دالوت، لاعب منتخب البرتغال، بالمسيرة التاريخية التي قدمها كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن ما حققه قائد المنتخب على مدار سنوات طويلة يُعد أمرًا استثنائيًا، ولا يمكن تعويضه في تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وقال دالوت، في تصريحات تلفزيونية، إن كريستيانو رونالدو لاعب لا يمكن لأي لاعب آخر أن يحل مكانه، سواء داخل المنتخب الوطني أو في تاريخ البرتغال، مشددًا على ضرورة الشعور بالفخر بكل ما قدمه للمنتخب طوال مسيرته.

وأضاف لاعب منتخب البرتغال أن جميع اللاعبين الذين حظوا بفرصة اللعب إلى جانب رونالدو استمتعوا بهذه التجربة قدر الإمكان، في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها للنادي والمنتخب، وما يمتلكه من خبرات وإمكانات استثنائية.

وتابع دالوت معبرًا عن ثقته في استمرار دعم رونالدو للمنتخب البرتغالي، قائلًا: «أنا متأكد من أنه يتابعنا الآن من منزله، ويواصل دعم المنتخب الوطني والبرتغال».

واختتم دالوت تصريحاته بالتأكيد على أن إرث كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال سيظل مصدر فخر للجميع، بعدما ترك بصمة استثنائية في تاريخ الكرة البرتغالية.