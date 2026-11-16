مدرب منتخب البرتغال يرد على تصريحات والدة رونالدو المثيرة للجدل

علق جورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، مساء اليوم الإثنين، على تصريحات ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل.

كانت والدة كريستيانو رونالدو قالت في تصريحات نقلتها صحيفة «ريكورد» البرتغالية: «كان حزينًا للغاية، لقد خدعوه، منتخب البرتغال استحق بالطبع الخسارة أمام الدنمارك، وذلك أمر أسعدني كثيرًا».

وأضافت: «لابد من تكريمه في حضوره وليس بغيابه، هنا في لشبونة يقدرون كريستيانو رونالدو، لذلك سيكرم في ملعب خوسيه ألفالادي، و«نجلي لم يحظَ بالاحترام في منتخب البرتغال، زملائه في المنتخب لا يحترمونه».

أتمت : «تمت خيانته حتى من اللاعبين، وعلاقتي بالمدرب جورجي جيسوس تشبه علاقته بنجلي».

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرتغال وويلز: "هل علي أن أرد على والدة كريستيانو رونالدو؟ ووالدتي أيضا؟.. والدة رونالدو سيدة أكن لها احتراما كبيرا، ولا يمكنني قول أي شيء، الأم تظل أما ولا مجال للجدال في ذلك وأنا أتفهم تصريحاتها".

وواصل "الأم تدافع عن أبنائها حتى الموت، إنها أم عزيزة عانت كثيرا من أجل تربية أبنائها".