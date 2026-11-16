على خطى رونالدو.. مقاعد البدلاء تفتح باب الاعتزال أمام لوكاكو بعد 16 عامًا مع بلجيكا

في توقيت لم يكن يتوقعه كثيرون.. اختار روميلو لوكاكو إنهاء رحلته الدولية مع منتخب بلجيكا واضعًا حدًا لمسيرة امتدت 16 عامًا بعدما تحول من أحد أبرز أسلحة «الشياطين الحمر» الهجومية إلى لاعب لا يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية في مشهد فتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسباب التي عجلت برحيله عن الساحة الدولية.

وجاء إعلان مهاجم فنربخشة التركي اعتزاله اللعب الدولي بعد ساعات قليلة من فوز بلجيكا الكبير على إيطاليا بنتيجة 4-1 في دوري الأمم الأوروبية وهي المواجهة التي تابعها لوكاكو من مقاعد البدلاء رغم تاريخه الطويل وأرقامه الاستثنائية بقميص منتخب بلاده.

وبينما احتفل المنتخب البلجيكي بتأهله إلى دور الثمانية من البطولة كان أحد أبرز نجوم تاريخه يستعد لكتابة الفصل الأخير في حكايته الدولية بعدما قرر الابتعاد عن المنتخب وهو في الثالثة والثلاثين من عمره تاركًا خلفه أرقامًا يصعب تجاوزها وذكريات ارتبطت بأحد أفضل أجيال الكرة البلجيكية.

مقاعد البدلاء تسبق النهاية.. هل فقد لوكاكو مكانته داخل منتخب بلجيكا؟

لم يكن غياب لوكاكو عن مواجهة إيطاليا مجرد تفصيل فني عابر بالنظر إلى المكانة التي احتلها المهاجم المخضرم داخل المنتخب البلجيكي على مدار سنوات طويلة بعدما ظل أحد أبرز الخيارات الهجومية للفريق والاسم الذي اعتمد عليه المدربون في محطات عديدة.

لكن المشهد تغير تدريجيًا ولم يعد وجود مهاجم فنربخشة في التشكيلة الأساسية أمرًا مضمونًا رغم استمرار امتلاكه الخبرة والقدرات التهديفية التي جعلته الهداف التاريخي لبلجيكا.

وأصبح لوكاكو أمام واقع مختلف داخل المنتخب بعدما تراجع دوره مقارنة بالسنوات الماضية ولم يعد الخيار الأول بصورة دائمة في حسابات الجهاز الفني بقيادة مارك فان بوميل وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دفعت اللاعب إلى إعادة تقييم مستقبله الدولي.

وجاء قرار الاعتزال بعد مواجهة إيطاليا مباشرة ليمنح الانطباع بأن الجلوس على مقاعد البدلاء كان اللحظة الأخيرة في رحلة امتدت لأكثر من عقد ونصف وإن كان اللاعب لم يعلن صراحة أن استبعاده من التشكيلة الأساسية كان السبب المباشر وراء قراره.

94 هدفًا و135 مباراة.. لوكاكو يرحل من الباب التاريخي

بصرف النظر عن توقيت الاعتزال والظروف التي أحاطت به فإن لوكاكو يغادر منتخب بلجيكا وهو يحمل إرثًا رقميًا استثنائيًا بعدما خاض 135 مباراة دولية على مدار 16 عامًا سجل خلالها 94 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب بفارق 53 هدفًا عن كيفين دي بروين أقرب ملاحقيه.

وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي تركه المهاجم البلجيكي الذي لم يكن مجرد لاعب يشارك في المباريات بل تحول إلى أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بالمنتخب خلال حقبة شهدت صعود بلجيكا إلى مصاف المنتخبات الكبرى.

كما امتدت تجربته الدولية عبر أربع نسخ من كأس العالم وثلاث نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا ليحظى بفرصة تمثيل بلاده في أهم المحافل الكروية ويشارك في مرحلة شهدت ارتفاع سقف طموحات الجماهير البلجيكية بصورة كبيرة.

وبذلك لا يرحل لوكاكو باعتباره مهاجمًا انتهى دوره فحسب بل باعتباره أحد أبرز رموز جيل ترك بصمته في تاريخ المنتخب ونجح في صناعة أرقام ستظل مرتبطة باسمه لسنوات طويلة.

رسالة الوداع.. لوكاكو يختار الامتنان بدلًا من الجدل

حرص لوكاكو على توديع جماهير بلجيكا برسالة مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استعاد خلالها أبرز محطات رحلته الدولية مؤكدًا أنه قدم كل ما لديه من أجل قميص المنتخب طوال 16 عامًا.

ووجه المهاجم البلجيكي الشكر إلى زملائه الذين شاركوه الرحلة والمدربين الذين عمل معهم مشيرًا إلى أن الثقة التي حصل عليها والمطالبة المستمرة منه بتقديم المزيد ساهمتا في تشكيل مسيرته الدولية.

كما خص الجماهير برسالة تقدير بعدما أكد فخره بتمثيل بلاده في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث بطولات لكأس أمم أوروبا معتبرًا أن تلك اللحظات ستظل حاضرة في ذاكرته.

وكانت الرسالة الأبرز في حديثه تأكيد شعوره بالرضا والاقتناع بقرار الاعتزال إذ أوضح أنه يشعر بالسلام تجاه إنهاء مسيرته الدولية في هذا التوقيت في محاولة لإغلاق الصفحة بعيدًا عن أي تصعيد أو انتقادات.

وتعكس كلمات لوكاكو رغبته في تقديم نهاية تليق بمسيرة طويلة حتى وإن جاء القرار في توقيت مفاجئ للجماهير التي اعتادت رؤيته أحد العناصر الأساسية في هجوم المنتخب البلجيكي.

هل يكرر لوكاكو تجربة رونالدو؟

أعاد قرار لوكاكو الاعتزال الدولي إلى الأذهان تجربة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما ارتبطت مسألة تراجع الدور داخل المنتخب بأجواء مشابهة في مسيرة النجم البرتغالي خاصة مع الجدل الذي أثير حول علاقته بالمدرب جورجي جيسوس ومكانته في التشكيلة الأساسية.

وتتمثل نقطة التشابه بين التجربتين في أن قرار الابتعاد عن المنتخب جاء في ظل تغير موقع النجم داخل حسابات الجهاز الفني بعدما اعتاد كل منهما أن يكون أحد أبرز الأسماء التي لا يمكن الاستغناء عنها في التشكيلة.

لكن هذا التشابه لا يعني بالضرورة تطابق الظروف أو الأسباب؛ فلكل لاعب حساباته الخاصة كما أن قرار لوكاكو جاء مصحوبًا برسالة تؤكد رضاه عن مسيرته الدولية وامتنانه لكل من ساعده خلالها.

ومع ذلك فإن المقارنة تكشف جانبًا مهمًا من التحديات التي تواجه النجوم أصحاب المسيرات الطويلة إذ لا يكون الاعتزال الدولي دائمًا مرتبطًا بتراجع القدرة البدنية أو الفنية فقط بل قد يرتبط أيضًا بتغير الأدوار داخل المنتخبات وصعوبة تقبل الانتقال من مركز النجم الأول إلى لاعب ينتظر فرصته من مقاعد البدلاء.