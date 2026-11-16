قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على خطى رونالدو.. مقاعد البدلاء تفتح باب الاعتزال أمام لوكاكو بعد 16 عامًا مع بلجيكا

لوكاكو
لوكاكو
محمود أحمد

في توقيت لم يكن يتوقعه كثيرون.. اختار روميلو لوكاكو إنهاء رحلته الدولية مع منتخب بلجيكا واضعًا حدًا لمسيرة امتدت 16 عامًا بعدما تحول من أحد أبرز أسلحة «الشياطين الحمر» الهجومية إلى لاعب لا يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية في مشهد فتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسباب التي عجلت برحيله عن الساحة الدولية.

وجاء إعلان مهاجم فنربخشة التركي اعتزاله اللعب الدولي بعد ساعات قليلة من فوز بلجيكا الكبير على إيطاليا بنتيجة 4-1 في دوري الأمم الأوروبية وهي المواجهة التي تابعها لوكاكو من مقاعد البدلاء رغم تاريخه الطويل وأرقامه الاستثنائية بقميص منتخب بلاده.

وبينما احتفل المنتخب البلجيكي بتأهله إلى دور الثمانية من البطولة كان أحد أبرز نجوم تاريخه يستعد لكتابة الفصل الأخير في حكايته الدولية بعدما قرر الابتعاد عن المنتخب وهو في الثالثة والثلاثين من عمره تاركًا خلفه أرقامًا يصعب تجاوزها وذكريات ارتبطت بأحد أفضل أجيال الكرة البلجيكية.

مقاعد البدلاء تسبق النهاية.. هل فقد لوكاكو مكانته داخل منتخب بلجيكا؟

لم يكن غياب لوكاكو عن مواجهة إيطاليا مجرد تفصيل فني عابر بالنظر إلى المكانة التي احتلها المهاجم المخضرم داخل المنتخب البلجيكي على مدار سنوات طويلة بعدما ظل أحد أبرز الخيارات الهجومية للفريق والاسم الذي اعتمد عليه المدربون في محطات عديدة.

لكن المشهد تغير تدريجيًا ولم يعد وجود مهاجم فنربخشة في التشكيلة الأساسية أمرًا مضمونًا رغم استمرار امتلاكه الخبرة والقدرات التهديفية التي جعلته الهداف التاريخي لبلجيكا.

وأصبح لوكاكو أمام واقع مختلف داخل المنتخب بعدما تراجع دوره مقارنة بالسنوات الماضية ولم يعد الخيار الأول بصورة دائمة في حسابات الجهاز الفني بقيادة مارك فان بوميل وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دفعت اللاعب إلى إعادة تقييم مستقبله الدولي.

وجاء قرار الاعتزال بعد مواجهة إيطاليا مباشرة ليمنح الانطباع بأن الجلوس على مقاعد البدلاء كان اللحظة الأخيرة في رحلة امتدت لأكثر من عقد ونصف وإن كان اللاعب لم يعلن صراحة أن استبعاده من التشكيلة الأساسية كان السبب المباشر وراء قراره.

94 هدفًا و135 مباراة.. لوكاكو يرحل من الباب التاريخي

بصرف النظر عن توقيت الاعتزال والظروف التي أحاطت به فإن لوكاكو يغادر منتخب بلجيكا وهو يحمل إرثًا رقميًا استثنائيًا بعدما خاض 135 مباراة دولية على مدار 16 عامًا سجل خلالها 94 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب بفارق 53 هدفًا عن كيفين دي بروين أقرب ملاحقيه.

وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي تركه المهاجم البلجيكي الذي لم يكن مجرد لاعب يشارك في المباريات بل تحول إلى أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بالمنتخب خلال حقبة شهدت صعود بلجيكا إلى مصاف المنتخبات الكبرى.

كما امتدت تجربته الدولية عبر أربع نسخ من كأس العالم وثلاث نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا ليحظى بفرصة تمثيل بلاده في أهم المحافل الكروية ويشارك في مرحلة شهدت ارتفاع سقف طموحات الجماهير البلجيكية بصورة كبيرة.

وبذلك لا يرحل لوكاكو باعتباره مهاجمًا انتهى دوره فحسب بل باعتباره أحد أبرز رموز جيل ترك بصمته في تاريخ المنتخب ونجح في صناعة أرقام ستظل مرتبطة باسمه لسنوات طويلة.

رسالة الوداع.. لوكاكو يختار الامتنان بدلًا من الجدل

حرص لوكاكو على توديع جماهير بلجيكا برسالة مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استعاد خلالها أبرز محطات رحلته الدولية مؤكدًا أنه قدم كل ما لديه من أجل قميص المنتخب طوال 16 عامًا.

ووجه المهاجم البلجيكي الشكر إلى زملائه الذين شاركوه الرحلة والمدربين الذين عمل معهم مشيرًا إلى أن الثقة التي حصل عليها والمطالبة المستمرة منه بتقديم المزيد ساهمتا في تشكيل مسيرته الدولية.

كما خص الجماهير برسالة تقدير بعدما أكد فخره بتمثيل بلاده في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث بطولات لكأس أمم أوروبا معتبرًا أن تلك اللحظات ستظل حاضرة في ذاكرته.

وكانت الرسالة الأبرز في حديثه تأكيد شعوره بالرضا والاقتناع بقرار الاعتزال إذ أوضح أنه يشعر بالسلام تجاه إنهاء مسيرته الدولية في هذا التوقيت في محاولة لإغلاق الصفحة بعيدًا عن أي تصعيد أو انتقادات.

وتعكس كلمات لوكاكو رغبته في تقديم نهاية تليق بمسيرة طويلة حتى وإن جاء القرار في توقيت مفاجئ للجماهير التي اعتادت رؤيته أحد العناصر الأساسية في هجوم المنتخب البلجيكي.

هل يكرر لوكاكو تجربة رونالدو؟ 

أعاد قرار لوكاكو الاعتزال الدولي إلى الأذهان تجربة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما ارتبطت مسألة تراجع الدور داخل المنتخب بأجواء مشابهة في مسيرة النجم البرتغالي خاصة مع الجدل الذي أثير حول علاقته بالمدرب جورجي جيسوس ومكانته في التشكيلة الأساسية.

وتتمثل نقطة التشابه بين التجربتين في أن قرار الابتعاد عن المنتخب جاء في ظل تغير موقع النجم داخل حسابات الجهاز الفني بعدما اعتاد كل منهما أن يكون أحد أبرز الأسماء التي لا يمكن الاستغناء عنها في التشكيلة.

لكن هذا التشابه لا يعني بالضرورة تطابق الظروف أو الأسباب؛ فلكل لاعب حساباته الخاصة كما أن قرار لوكاكو جاء مصحوبًا برسالة تؤكد رضاه عن مسيرته الدولية وامتنانه لكل من ساعده خلالها.

ومع ذلك فإن المقارنة تكشف جانبًا مهمًا من التحديات التي تواجه النجوم أصحاب المسيرات الطويلة إذ لا يكون الاعتزال الدولي دائمًا مرتبطًا بتراجع القدرة البدنية أو الفنية فقط بل قد يرتبط أيضًا بتغير الأدوار داخل المنتخبات وصعوبة تقبل الانتقال من مركز النجم الأول إلى لاعب ينتظر فرصته من مقاعد البدلاء.

روميلو لوكاكو لوكاكو منتخب بلجيكا فنربخشة التركي بلجيكا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية المنتخب البلجيكي كريستيانو رونالدو رونالدو النجم البرتغالي جورجي جيسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

معتمد جمال

زيادة راتب معتمد جمال.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك

فتحي سند

من المصري إلى الإسماعيلي والاتحاد.. فتحي سند يوضح أزمة الأندية الجماهيرية

بيراميدز

ناقد رياضي: بيراميدز يحاول إثارة الشوشرة قبل مواجهة الأهلي

بالصور

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد