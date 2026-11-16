برلمانية تقترح حظر بيع الأجهزة غير الحاصلة على بطاقات كفاءة الطاقة

تقدمت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بمقترحين لتعديل بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدفان إحكام الضوابط الرقابية على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وضبط الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ضبط مسؤوليات جهاز تنظيم الكهرباء

استهدف المقترح الأول تعديل البند السادس من المادة الرابعة، من خلال استبدال عبارة «بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية» بعبارة «بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية».

وبررت النائبة مقترحها بأن استخدام كلمة «يضمن» ينشئ التزامًا بتحقيق نتيجة على عاتق الجهاز، رغم أن اختصاصاته تقتصر على وضع الضوابط والمعايير الفنية، في حين أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتوقف على عوامل متعددة لا تدخل جميعها في نطاق سيطرته القانونية أو الفنية.

وأوضحت أن التعديل يحقق الانضباط التشريعي في تحديد طبيعة التزام الجهاز، من خلال تحويل الالتزام من تحقيق نتيجة قد يتعذر ضمانها إلى بذل العناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف التشريعي، بما يتفق مع الأصول المستقرة في الصياغة القانونية، ويحد من احتمالات المنازعات والتفسيرات غير المنضبطة عند التطبيق.

حظر بيع الأجهزة غير المستوفية لبطاقات كفاءة الطاقة

واقترحت جيهان شاهين إضافة فقرة ثانية إلى المادة 51 من مشروع القانون، التي تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونص المقترح على إضافة فقرة جديدة تقضي بأنه: «ولا يجوز تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة».

وأوضحت أن الصياغة الحالية للمادة لا تنص صراحة على حظر تداول أو عرض أو بيع الأجهزة غير المستوفية لمتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، وهو ما قد يضعف الفاعلية العملية للرقابة على الأسواق، ويترك منافذ التوزيع خارج نطاق التجريم المباشر عند وقوع المخالفة.

وأكدت أن الإضافة المقترحة تستهدف استكمال المنظومة الرقابية، وضمان التطبيق الفعلي للالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، وتفعيل نصوص العقوبات المرتبطة بها على مستوى الأسواق، بما يحمي المستهلكين ويسهم في تحقيق أهداف الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.