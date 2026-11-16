إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 الآف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بأسوان.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "أسوان، الغربية") بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين وضبطهم بنطاق محافظة أسوان ، وضُبط بحوزتهم (9 الآف لتر مواد بترولية "سولار"، 4 سيارات نقل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتجميعهم المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

