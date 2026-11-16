أنا إنسان وأخطئ.. فينيسيوس يتحدث بصراحة عن تراجع مستواه

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن الأسباب التي أثرت على بدايته خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن صدمة كأس العالم وعدم الاستعداد بالشكل الكافي، إلى جانب ملف تجديد عقده والاهتمام الذي تلقاه من أندية أخرى، كانت من العوامل التي انعكست على مستواه.

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يعتقد أنه لم يستعد جيدًا للموسم بسبب صدمة كأس العالم، موضحًا أنه انتهى به الأمر إلى التدرب بمعدل أقل مما اعتاد عليه خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف نجم ريال مدريد أن الحفاظ على مستوى مرتفع لفترة طويلة أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فقط نجحا في الحفاظ على مستوياتهما وتحقيق الأرقام نفسها لسنوات عديدة.

وتابع: «أنا إنسان، وأخطئ كثيرًا، لكنني أحاول دائمًا التحسن، وأحاول فهم المزيد عن كرة القدم وعن العمل اليومي، لكن عمري 26 عامًا وعليّ أن أستمتع بالحياة قليلًا أيضًا».

وأوضح فينيسيوس أن ملف تجديد عقده وتواصل العديد من الأندية معه خلال الصيف الماضي أثرا بشكل كبير على تفكيره بشأن وضعه داخل ريال مدريد، مؤكدًا أن الموسم لا يزال طويلًا وأن الفرصة قائمة لتصحيح المسار.

واستشهد اللاعب بما حدث معه في الموسم الماضي، موضحًا أنه لم يكن قد سجل سوى خمسة أهداف حتى شهر ديسمبر، قبل أن ينهي الموسم بأكثر من 20 هدفًا، كما اعتاد في المواسم الأخرى.

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أنه يعمل على الاستعداد والتطور من أجل الظهور دائمًا في أفضل حالاته، خاصة خلال اللحظات الأكثر حسمًا في الموسم.