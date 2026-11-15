سمير عثمان: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز من نخبة العالم.. وقانون فينيسيوس غير مطبق بالدوري

تحدث سمير عثمان، نائب رئيس لجنة الحكام، عن اختيار الحكم السلفادوري إيفان لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، كاشفًا عن أبرز مميزاته وخبراته التحكيمية، وموقف تطبيق ما يُعرف بـ«قانون فينيسيوس» في المسابقة المحلية.

وقال عثمان، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو «ميجا إف إم»، إن الحكم السلفادوري، البالغ من العمر 35 عامًا، يمتلك خبرات دولية كبيرة، بعدما شارك في نسختين من بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يمنح حكم تقنية الفيديو «VAR» مساحة كبيرة للتدخل عند وجود حالات تحكيمية مثيرة للشكوك.

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام أن مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون المباراة رقم 300 في مسيرة الحكم السلفادوري، معربًا عن أمله في أن يركز لاعبو الفريقين على الأداء الفني داخل الملعب، بدلًا من الانشغال بالقرارات التحكيمية.

وفي سياق آخر، أوضح سمير عثمان أن الحكم السلفادوري يُعد من بين أفضل الحكام على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القواعد المرتبطة بما يُعرف إعلاميًا بـ«قانون فينيسيوس» غير مطبقة في مباريات الدوري المصري.

وشدد على أن وضع اللاعب يده على فمه أثناء الحديث لا يعني بالضرورة تعرضه للطرد، موضحًا أن الأمر يخضع لشروط وظروف محددة، من بينها وضع اليد على الفم أثناء وجود صراع أو مواجهة مع لاعب منافس