أخبار السيارات | لانسيا ستراتوس التي استغرق صنعها 8 سنوات .. سمارت 1 2027 تباع بهذه المواصفات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشف ناثان كينيدي ووالده لبناء عن المدة التي قضها من أجل صناعة نسخة طبق الأصل من سيارة لانسيا ستراتوس من الصفر، حيث قضي ناثان مدة 8 سنوات من العمل في عطلات نهاية الأسبوع من أجل الانتهاء من صناعة سيارة خارقة .

تعد بنتايجا 2026 SPEED من أفخم وأقوى السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية بنتلي، التي تنتمي إلى المملكة المتحدة، وتجمع هذه النسخة بين طبيعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والقدرات الفنية المرتفعة، مع مجموعة من التجهيزات التي تشمل عناصر الراحة والتقنيات الحديثة والتفاصيل الخارجية المميزة.

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي نوفولاري التي تشترك مع لامبورجيني تيميراريو في الأساس الهندسي، وتنتمي نوفولاري لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظخر بتصميم جذاب وأنيق .