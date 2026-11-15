شاهد| أودي نوفولاري الكوبيه الخارقة

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي نوفولاري التي تشترك مع لامبورجيني تيميراريو في الأساس الهندسي، وتنتمي نوفولاري لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظخر بتصميم جذاب وأنيق .

سيارة أودي نوفولاري المنافسة لـ لامبورجيني تيميراريو

هيكل أودي نوفولاري من ألياف الكربون

تبدأ الاختلافات بين سيارة أودي نوفولاري ولامبورجيني تيميراريو من الهيكل الخارجي، حيث تعتمد أودي على ألياف الكربون في جميع أجزاء الجسم الخارجي، وتتيح الشركة اختيار التشطيبات التي يتم صناعتها من نسيج الكربون مباشرة، وتعتمد تيميراريو على هيكل من الألومنيوم، وهو ما يمنح نوفولاري طابع أكثر حصرية من الناحية الهندسية.

وتدمج أودي شعارات الحلقات الأربع المصنوعة من الألومنيوم المحفور داخل الجناح الخلفي، ويبلغ وزنها 1750 كجم، وتسجل تيميراريو 1705 كجم وتخفض حزمة Alleggerita وزن لامبورجيني بنحو 25 كجم إضافية.

محرك أودي نوفولاري

تستمد السيارتين قوتهما من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي بجانب شاحن تيربو، وتنتج قوة 789 حصان، وعزم دوران730 نيوتن/متر، بجانب ثلاثة محركات كهربائية لرفع القوة الإجمالية إلى 987 حصان، وفي المقابل تنتج تيميراريو قوة إجمالية تبلغ 908 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة أودي نوفولاري المنافسة لـ لامبورجيني تيميراريو

تنطلق نوفولاري من السكون إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، وتحتاج تيميراريو إلى 2.7 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها، وتتجاوز سرعة أودي القصوى 350 كم/ساعة، مقابل 343 كم/ساعة لدى لامبورجيني.

وتعتمد نوفولاري علي نظام أيروديناميكية نشط مستوحى من سيارات فورمولا 1، وتحصل السيارة على أقراص مكابح كربون سيراميك أكبر مقاس 420 مم في الامام و410 مم في الخلف .

مواصفات أودي نوفولاري

تقدم نوفولاري أول تطبيق لنظام كواترو التنبؤي الجديد من أودي، ويعتمد النظام علي حساس حركة مركزي سداسي الأبعاد لمراقبة سلوك السيارة باستمرار، وتتحكم التقنية بتوزيع العزم بين العجلات، كما تتدخل بالمكابح لتقليل انزلاق الإطارات.

سيارة أودي نوفولاري المنافسة لـ لامبورجيني تيميراريو

وتمنح هذه التقنية المحركات الكهربائية الأمامية القدرة الدقيقة على توزيع العزم أثناء المنعطفات، من أجل تحكم أفضل عند الأحمال الجانبية المرتفعة، مع ثبات إضافي فوق الأسطح منخفضة التماسك.

وتستخدم سيارة أودي نوفولاري الألومنيوم المؤكسد في المفاتيح ومقابض الأبواب وفتحات التكييف، وتتجه إلى زيادة الأزرار التقليدية وتقليص أحجام الشاشات في سياراتها المستقبلية.

وتخطط أودي لإنتاج 499 نسخة فقط، مع تخصيص 182 سيارة للسوق الأمريكية، وفي المقابل تتوقع لامبورجيني دورة إنتاج طويلة لتيميراريو، على غرار هوراكان وجالاردو السابقتين.