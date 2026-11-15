بنتلي بنتياجا 2026 SPEED بقوة تقارب 650 حصانًا.. صور

تعد بنتايجا 2026 SPEED من أفخم وأقوى السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية بنتلي، التي تنتمي إلى المملكة المتحدة، وتجمع هذه النسخة بين طبيعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والقدرات الفنية المرتفعة، مع مجموعة من التجهيزات التي تشمل عناصر الراحة والتقنيات الحديثة والتفاصيل الخارجية المميزة.

محرك V8 مزدوج التيربو

تعتمد بنتلي بنتايجا SPEED موديل 2026 على محرك بنزين V8 مزود بشاحني تيربو، بسعة 4.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 641 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD، الذي يوزع القوة على العجلات الأربع.

بنتلي بنتايجا SPEED

تسارع بنتلي بنتايجا SPEED

وتنعكس أرقام المحرك على الأداء الحركي للسيارة، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كم/س.

بنتلي بنتايجا SPEED

أبعاد بنتلي بنتايجا SPEED

تأتي بنتلي بنتايجا 2026 SPEED بهيكل كبير يتناسب مع فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5,144 مم، ويصل عرضها إلى 1,998 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,728 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,995 مم.

بنتلي بنتايجا SPEED

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب ما بين 2,465 و2,470 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلى 484 لترًا، بينما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وعجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط والطي، مع خاصيتي التدفئة والذاكرة، بما يتيح حفظ إعدادات المرايا وفقًا لوضعية السائق، كما تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية التي تتضمن وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية.