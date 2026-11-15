أحمد سعد: أتعمد القيام بتصرفات غريبة لتصدر التريند.. وبهاء سلطان لا يعرف الحقد أو المنافسة

كشف الفنان أحمد سعد عن تعمده القيام ببعض التصرفات غير التقليدية من أجل تصدر التريند وجذب انتباه الجمهور، موضحا أن طبيعة الحياة الفنية في الوقت الحالي أصبحت تفرض على الفنان البحث عن طرق مختلفة للفت الأنظار، حتى وإن كانت من خلال تصرفات مثيرة للجدل.

وقال أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يتعمد أحيانا القيام بأمور غريبة حتى يتصدر حديث الجمهور، مضيفا: «أنا ساعات بعمل حاجات غريبة، وفي حاجات بعملها عشان تطلع تريند، لو لبست بدلة وكرافتة وبقيت شيك، محدش هيتكلم عليك، الناس بقت عاوزة كده، وده بقى جزء من حياة الفنان».

وأشار إلى أنه يحرص على الاعتذار عندما يشعر بأن تصرفاته تجاوزت الحدود، قائلا: «بس لما الناس يشوفوا إن في حاجة غلط، بطلع أعتذر».

أحمد سعد يشيد ببهاء سلطان: أحسن واحد في الكون

وفي سياق آخر، تحدث أحمد سعد عن علاقته بالفنان بهاء سلطان، مؤكدا أن صداقتهما تمتد لسنوات طويلة، وأنه يكن له محبة وتقديرا كبيرين، خاصة لما يتمتع به من صفاء نفسي وعدم انشغاله بالآخرين أو الدخول في منافسات فنية.

وقال أحمد سعد، خلال استضافته في برنامج «مع كامل احتياطي»، عن بهاء سلطان: «بهاء أحسن واحد في الكون والله.. عايز أقولك أنا كل ما أروح جامع أصلي الفجر ولا حاجة يقولولي بهاء كان هنا والله العظيم».

وأضاف: «أولا شخص مالوش علاقة بحد في عالم موازي، لا بيحقد على حد ولا بيحسد ولا شايف إن في منافسة، أنزل أغنية أنجح ولا ما أنجحش.. هو مثال لكلمة سلمها لله».

واختتم سعد حديثه قائلا: «أنا بالنسبة لي ما أقعدش أسمع أو أتبسط إلا من بهاء سلطان، وكمان صوته في الحقيقة جبار، إحنا صحاب جدا من سنين.. ساعات كنا نمشي بالعربية ونقعد نغني كده بس لبعض».